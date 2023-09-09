Даниил Медведев: «В третьем сете сыграл на 9,5 или на 10 из 10, и, как мы видели, против Алькараса этого было недостаточно. Остальные три сета провел на 11 из 10»

Даниил Медведев прокомментировал выход в финал US Open.

Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

– Все четыре сета я отыграл великолепно, но особенно выделю третий. Я сказал, что мне нужно сыграть на 11 из 10 – все три сета, что я выиграл. Так и получилось. А в третьем я бы сказал, что сыграл на 9,5 или на 10 из 10, и, как мы видели, против Карлоса этого было недостаточно.

Мне удалось хорошо сыграть, хорошо подавать, попасть в линии в важные моменты, нанести несколько невероятных ударов.

Я очень рад, но турнир еще не окончен.

– Тебя ждет повторение победного финала ТБШ.

– Да, против Новака все то же самое. Он всегда играет лучше, чем в прошлый раз. Например, я обыграл его в финале US Open, а он в потрясающем матче победил меня в Берси. Карлос обыграл его на «Уимблдоне», а он победил его в Цинциннати.

Новак будет своей лучшей версией в воскресенье, и мне тоже нужно быть лучшей версией себя, если я хочу попытаться его обыграть.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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