Даниил Медведев: «В третьем сете сыграл на 9,5 или на 10 из 10, и, как мы видели, против Алькараса этого было недостаточно. Остальные три сета провел на 11 из 10»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал выход в финал US Open.

Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

– Все четыре сета я отыграл великолепно, но особенно выделю третий. Я сказал, что мне нужно сыграть на 11 из 10 – все три сета, что я выиграл. Так и получилось. А в третьем я бы сказал, что сыграл на 9,5 или на 10 из 10, и, как мы видели, против Карлоса этого было недостаточно.

Мне удалось хорошо сыграть, хорошо подавать, попасть в линии в важные моменты, нанести несколько невероятных ударов.

Я очень рад, но турнир еще не окончен.

– Тебя ждет повторение победного финала ТБШ.

– Да, против Новака все то же самое. Он всегда играет лучше, чем в прошлый раз. Например, я обыграл его в финале US Open, а он в потрясающем матче победил меня в Берси. Карлос обыграл его на «Уимблдоне», а он победил его в Цинциннати.

Новак будет своей лучшей версией в воскресенье, и мне тоже нужно быть лучшей версией себя, если я хочу попытаться его обыграть.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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28 комментариев

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ZZRM
Ответ Великий Алонсо
Лёгкая победа нашего Дани! Все очень ожидаемо
Ожидаемо? Вспомнишь, что писал перед полуфиналами? Хоть затирал бы предыдущие комменте, если в воздухе обувь меняешь 😆
+18
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jjeka
Когда Даня играет в свой пиковый теннис, то выглядит абсолютно непобедимым. Но его игра настолько нестабильна, что это даже раздражает) просто к хорошему быстро привыкаешь и ждешь от него всегда подобного уровня или хотя бы близко к этому. А он берет и в один миг в мешок превращается. Психология в теннисе играет фундаментальную роль и именно она так часто проседает у Дани
+14
-4
+10
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Vale1
Будем верить и надеяться, что силы и настрой будут, тактика, конечно, ну и удача, куда без нее)
+11
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+8
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Dmitry Aqf
Даниил конечно практически весь матч играл на тонкого. Почти не давал Карасю легких мячей, говорил, либо выиграю, либо сам ошибусь - легко ты не пробьешь.
Большой плюс, что не позволил себе истерик, как это частенько бывает, психологически не распылялся.
Ну и Карася за его бахвальство неплохо приложило - где-то сам провалился, где-то Медведев переиграл.
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Gestor_36
Крутой матч провел Даня! Красавчик
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mr. Kadyrov
Ответ Великий Алонсо
Лёгкая победа нашего Дани! Все очень ожидаемо
а скажи ещё что-нибудь на терпильском
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Sizt
Ответ jjeka
Когда Даня играет в свой пиковый теннис, то выглядит абсолютно непобедимым. Но его игра настолько нестабильна, что это даже раздражает) просто к хорошему быстро привыкаешь и ждешь от него всегда подобного уровня или хотя бы близко к этому. А он берет и в один миг в мешок превращается. Психология в теннисе играет фундаментальную роль и именно она так часто проседает у Дани
У Медведева мало вращения в ударах. Это и сила и слабость.
Если по какой-то причине теряется чувство мяча, все летит не туда. Это может быть нестабильный отскок, изменившийся вес мяча, не тот ворс, новый корт, что угодно.
Психология очень сильно переоценена в спорте. Да, если сдаваться после пары неудачных розыгрышей – сложно что-то выиграть. Но ни один топ игрок не сдается, игра может не идти по гораздо более простым причинам.
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atelos
Ответ shamic
Соболенко и Медведев на американской земле с кубками. Это было бы так символично. Но прозападный серб и наследница Вильямс сделают всё чтобы помешать добру победить....
Только серб - НЕпрозападный ... С чего взяли?
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Antonbezb
Дифирамбы в студию. От тех кто еще вчера его гнобил, что шансов нет
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TennisForever
Даня,очень порадовал ,с победой!👌
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ладно, был неправ и Медведев приятно меня удивил.
На финал шансы есть, форму Ноле сложно оценить, так как по сетке был сплошной неликвид.
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Czarn
Верим, надеемся, ждём победы!😄
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atelos
Ответ Великий Алонсо
Лёгкая победа нашего Дани! Все очень ожидаемо
перевертыш!
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alexus-1990
Ответ atelos
Интересно ... Если Даниил сможет взять ЮС Оупен ... сможет ли в рейтинге обойти Алькараса?
вроде не хватит очков
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tRIFF
Ответ atelos
Интересно ... Если Даниил сможет взять ЮС Оупен ... сможет ли в рейтинге обойти Алькараса?
если Медведев выиграет, то разница будет 455 очков в пользу Алькараса

если Медведев проиграет, то разница будет 1255 очков
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atelos
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ладно, был неправ и Медведев приятно меня удивил. На финал шансы есть, форму Ноле сложно оценить, так как по сетке был сплошной неликвид.
доковырялся ...:)
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atelos
Ответ VaD
В принципе, все верно. Потенциал Алькараса значительно выше, поэтому для такого результата нужен был идеальный матч от Медведева и посредственный от испанца. Так и произошло. На еще один такой матч россиянина, скорее всего, не хватит, поэтому повелитель Шелтонов, Полов, Карацевых и прочих Пуев в полуфиналах ТБШ приберет к своим нечистым рукам очередной титул и, несмотря на удачные реанимационные мероприятия по спасению тенниса в финале Уимблдона, теннис-таки окончательно умрет.
ну-ну ... снова не прогадай вамосик!
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Анатолий Зыболов
Ответ pizzatcarizza
На все 100 отработал. Хейтреков на ветках чет не видать. Такой психологический удар с утра тяжело переживают, на восстановлении пока)
на белом коне стонут!
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Tun
Ответ Vale1
Будем верить и надеяться, что силы и настрой будут, тактика, конечно, ну и удача, куда без нее)
Неистово плюсую!
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atelos
Интересно ... Если Даниил сможет взять ЮС Оупен ... сможет ли в рейтинге обойти Алькараса?
0
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shamic
Соболенко и Медведев на американской земле с кубками. Это было бы так символично. Но прозападный серб и наследница Вильямс сделают всё чтобы помешать добру победить....
+5
-5
0
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pizzatcarizza
На все 100 отработал. Хейтреков на ветках чет не видать. Такой психологический удар с утра тяжело переживают, на восстановлении пока)
+1
-1
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