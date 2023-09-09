Даниил Медведев: «В третьем сете сыграл на 9,5 или на 10 из 10, и, как мы видели, против Алькараса этого было недостаточно. Остальные три сета провел на 11 из 10»
Даниил Медведев прокомментировал выход в финал US Open.
Он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.
– Все четыре сета я отыграл великолепно, но особенно выделю третий. Я сказал, что мне нужно сыграть на 11 из 10 – все три сета, что я выиграл. Так и получилось. А в третьем я бы сказал, что сыграл на 9,5 или на 10 из 10, и, как мы видели, против Карлоса этого было недостаточно.
Мне удалось хорошо сыграть, хорошо подавать, попасть в линии в важные моменты, нанести несколько невероятных ударов.
Я очень рад, но турнир еще не окончен.
– Тебя ждет повторение победного финала ТБШ.
– Да, против Новака все то же самое. Он всегда играет лучше, чем в прошлый раз. Например, я обыграл его в финале US Open, а он в потрясающем матче победил меня в Берси. Карлос обыграл его на «Уимблдоне», а он победил его в Цинциннати.
Новак будет своей лучшей версией в воскресенье, и мне тоже нужно быть лучшей версией себя, если я хочу попытаться его обыграть.
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
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Большой плюс, что не позволил себе истерик, как это частенько бывает, психологически не распылялся.
Ну и Карася за его бахвальство неплохо приложило - где-то сам провалился, где-то Медведев переиграл.
Если по какой-то причине теряется чувство мяча, все летит не туда. Это может быть нестабильный отскок, изменившийся вес мяча, не тот ворс, новый корт, что угодно.
Психология очень сильно переоценена в спорте. Да, если сдаваться после пары неудачных розыгрышей – сложно что-то выиграть. Но ни один топ игрок не сдается, игра может не идти по гораздо более простым причинам.
На финал шансы есть, форму Ноле сложно оценить, так как по сетке был сплошной неликвид.
если Медведев проиграет, то разница будет 1255 очков