Алькарас о поражении от Медведева: «После счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Даниила Медведева .

В полуфинале US Open он проиграл со счетом 6:7(3), 1:6, 6:3, 3:6.

«Я хорошо начал матч, первый сет был упорным. Но после счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошел с ума. Мне было трудно справиться.

Во втором сете я не отыгрался. А уже почти луна светила (улыбается). Было тяжело.

Даниил играл здорово. Мне было трудно вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не бросил ракетку, сдержался. Но мне было трудно сохранять спокойствие.

Он пробивал с большей скоростью, чем в наших предыдущих матчах. Форхенд в движении работал отлично. В предыдущих матчах резаные удары помогали мне найти игру, но сегодня я не мог этого сделать.

А он показал свою игру на 10 из 10, как он сам сказал (улыбается).

Он находил отличные направления для ударов, не ошибался, здорово подавал. На приеме он один из лучших в туре. Потрясающе, как глубоко и мощно он принимает, стоя так далеко за задней линией.

Когда я выходил к сетке после подачи, он всегда находил обводящий, хотя стоял чуть ли не у себя дома (смех). Это потрясающе.

Мне нужно каждый раз находить нужную подачу, лучше подавать, чтобы создавать себе хорошую позицию после подачи. В следующем матче я так сделаю».

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