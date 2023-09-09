Алькарас о поражении от Медведева: «После счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Даниила Медведева .

В полуфинале US Open он проиграл со счетом 6:7(3), 1:6, 6:3, 3:6. 

«Я хорошо начал матч, первый сет был упорным. Но после счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошел с ума. Мне было трудно справиться. 

Во втором сете я не отыгрался. А уже почти луна светила (улыбается). Было тяжело. 

Даниил играл здорово. Мне было трудно вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не бросил ракетку, сдержался. Но мне было трудно сохранять спокойствие. 

Он пробивал с большей скоростью, чем в наших предыдущих матчах. Форхенд в движении работал отлично. В предыдущих матчах резаные удары помогали мне найти игру, но сегодня я не мог этого сделать. 

А он показал свою игру на 10 из 10, как он сам сказал (улыбается)

Он находил отличные направления для ударов, не ошибался, здорово подавал. На приеме он один из лучших в туре. Потрясающе, как глубоко и мощно он принимает, стоя так далеко за задней линией. 

Когда я выходил к сетке после подачи, он всегда находил обводящий, хотя стоял чуть ли не у себя дома (смех). Это потрясающе. 

Мне нужно каждый раз находить нужную подачу, лучше подавать, чтобы создавать себе хорошую позицию после подачи. В следующем матче я так сделаю».

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22 комментария

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Алексей Ильин
Взвешенно повествует
+22
-1
+21
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Serik Alik
Даня обещал играть по-другому в этот раз и победил. Мне кажется, там не только Карлос, но и Ферреро и другие не были готовы к такому варианту развития событий
+14
0
+14
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Vale1
Ну попробуй)) А так приятно, что похвалил соперника и указал на собственные ошибки, достойно)
+15
-1
+14
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Андрей Судалин
Да, думаю, все сошли с ума - и Алькарас, и Медведев, и мы перед экранами, и весь теннисный мир.
+10
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+10
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ЭЮЯ
Ответ Serik Alik
Даня обещал играть по-другому в этот раз и победил. Мне кажется, там не только Карлос, но и Ферреро и другие не были готовы к такому варианту развития событий
А я ещё в матче с Рублём увидел, что Даня играет иначе, больше атакует, не боится идти в размены, видно, что уверен в этих ударах. Это лучшая версия Даниила. Думаю, он бы и в Майами его закрыл, когда набрал ход. Когда он так играет, есть уверенность, что он может победить в любом матче. Но надо лучше подавать в финале.
+8
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Максим Чирятьев
Ответ Alex19
Ненавижу испанца, но за такое интервью респект, Карлос.
За что его вообще можно ненавидеть?
+10
-2
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Кирилл Василевский
Достойно сказал, всего 20 лет, а столько зрелости.
+4
0
+4
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Черчесыч
Интересно глаголит малый.
+3
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Вечно в бане
А ему точно двадцать?
По комплекции - тридцать, а по рассуждениям - все сорок) Умеет парень достойно проигрывать.
+4
-1
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Артем Гладских
Алькарас тоже молодец , но Даня играл лучше , Даню с победой, Алькарасу спасибо за игру , и спасибо за хорошие слова.
+2
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Артем Гладских
Даню, с победой!
+2
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Диономис
Лучший перевод
Алькарас о поражении от Медведева: «После счета 3-3 на тай-брейке я #######. Провел три-четыре розыгрыша без контроля»
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N.S.A.8.5
А кто-то говорил, что сопернику надо сильно попотеть, чтоб меня обыграть.
+1
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Alex19
Ответ Максим Чирятьев
За что его вообще можно ненавидеть?
За то, что изменил пространственно-временной континиум. За это же ненавижу Марвел: после ухода героя Дауни младшего там и поговорить не с кем.
+3
-2
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Vale1
Ответ Андрей Судалин
Да, думаю, все сошли с ума - и Алькарас, и Медведев, и мы перед экранами, и весь теннисный мир.
О да, такого никто не ожидал, наверно...
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Tarkovski
Вот теперь интересно в чью половину попадёт Даня на АО - у него теперь есть ключи к обоим титанам и никто из них не захочет встретиться с ним в пф
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Кирилл Василевский
Ответ ЭЮЯ
А я ещё в матче с Рублём увидел, что Даня играет иначе, больше атакует, не боится идти в размены, видно, что уверен в этих ударах. Это лучшая версия Даниила. Думаю, он бы и в Майами его закрыл, когда набрал ход. Когда он так играет, есть уверенность, что он может победить в любом матче. Но надо лучше подавать в финале.
Они вроде не играли в Майами (ты наверно про Индиан Уэлс (Калифорния)), там корт для Дани медленный, он много раз про это говорил.
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Tarkovski
Вот теперь интересно в чью половину попадёт Даня на АО - у него теперь есть ключи к обоим титанам и никто из них не захочет встретиться с ним в пф
Теперь интересно только то, что нас ждёт в воскресном матче. Ежели от этого абстрагироваться, то Даниилу необходимо укрепить личку с Алькарасом на индуре и осенних турнирах. Очень важно попасть в одну группу с Алькарасом на Итоговом и обыграть там испанца.
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