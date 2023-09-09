Медведев о победе над Алькарасом: «Говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета»
Даниил Медведев прокомментировал выход в финал US Open.
В полуфинале он победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.
«Потрясающе. Особенно обыграв такого соперника, как Карлос – которому я легко проиграл два матча в этом году. Конечно, были сомнения – смогу ли я навязать ему свою игру? что нужно делать лучше?
Но я провел потрясающий матч и рад, что буду здесь в воскресенье.
Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета. Против него иначе никак.
Я не знаю, ему еще 20 или уже 21. Но он уже двукратный чемпион «Шлемов», много недель был первой ракеткой мира. Это невероятно. По-моему, до него никто такого не добивался. Чтобы его победить, нужно быть лучше самого себя. И мне это удалось.
Третий сет был не очень плохим, я один раз проиграл подачу. На приеме особых шансов не было, но я чувствовал, что близок. Нужно было продолжать давить, получше играть на подаче.
Я отыграл несколько брейк-пойнтов при счете 1:1 в четвертом – это был ключевой момент. А потом в длинном гейме [при счете 3:2] я провел несколько потрясающих розыгрышей, чтобы удержаться, а потом он начал ошибаться – хотя мы редко от него такое видим.
Потрясающе».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Это заблуждение. Император будет в топах (на ТБШ) весь следующий год. Он хочет выиграть 25 ТБШ.
«Ну вот и показательный матч предстоит: Даня в хорошей форме на любимом покрытие и вообще турнире…
Если тут его Испанец размотает, то это уже клиент без шансов…
Но мне почему то кажется что Медведев удивит нас всех»..,
Ну что вамосы??? Сосамус?!)
Ментально Дан сегодня порвал. Очень уверенно. Браво!
С победой Даниил, с победой Россия!
Осталось совсем чуть чуть, выиграть финал, верим Даниил, ты выиграешь, вся Россия с тобой!
Поднял настроение.
Вряд-ли кто-то кроме этих троих будет всерьёз претендовать на ТБШ в ближайшие года три хотя бы, и как же я рад что Даня в этом списке!!
В конце тебе весь стадион аплодировал !!!