Медведев о победе над Алькарасом: «Говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал выход в финал US Open.

В полуфинале он победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Потрясающе. Особенно обыграв такого соперника, как Карлос – которому я легко проиграл два матча в этом году. Конечно, были сомнения – смогу ли я навязать ему свою игру? что нужно делать лучше?

Но я провел потрясающий матч и рад, что буду здесь в воскресенье.

Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета. Против него иначе никак.

Я не знаю, ему еще 20 или уже 21. Но он уже двукратный чемпион «Шлемов», много недель был первой ракеткой мира. Это невероятно. По-моему, до него никто такого не добивался. Чтобы его победить, нужно быть лучше самого себя. И мне это удалось.

Третий сет был не очень плохим, я один раз проиграл подачу. На приеме особых шансов не было, но я чувствовал, что близок. Нужно было продолжать давить, получше играть на подаче.

Я отыграл несколько брейк-пойнтов при счете 1:1 в четвертом – это был ключевой момент. А потом в длинном гейме [при счете 3:2] я провел несколько потрясающих розыгрышей, чтобы удержаться, а потом он начал ошибаться – хотя мы редко от него такое видим.

Потрясающе».

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55 комментариев

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Tursus
Даниил сегодня был просто супер (кроме третьего сета:))! Спасибо за бессонную ночь, Даня! :)
+41
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mr_ h2o
Для Дани это важнейшая победа в карьере (не считая финала победного шлема). Надаль его сломал в финале АО и даже успешное начало года не давала ощущения его возвращения, а поражения от Алькараса в течении года говорило, что он еще не вернулся. И эта победа это его возвращение. Он пошел вабанк (ровно так же как и с Джоковичем в 2021) . Он вел 2-0 и в 4 сете с брейком и флешбеки Надаля думаю в его голове всплывали. И он все это преодолел. Показав характер, который отличает игрока топ-10 от чего-то большего. Я думаю не так важно как сложиться финал. Джокович заканчивается и самый свой важный матч Даня у него забрал. Главное, что Даня обыграл Алькараса, с которым ближайшие лет 5 сможет побороться за свое наследие. Спасибо за эту игру!
+32
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+27
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Marcus Varro
Действительно потрясающе. Такой валидол при подаче на матч и такая важная и радостная победа! Теперь сохранить эмоции на финал и сыграть на 15 из 10.
+17
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Лев Чернецов
Если сыграет в финале так же, как сегодня, Джоковичу будет очень тяжело.
+10
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Vladislove Dobry
Ответ Tursus
Даниил сегодня был просто супер (кроме третьего сета:))! Спасибо за бессонную ночь, Даня! :)
Да , не зря не спали . Матч великолепный . У меня аж давление в конце скакануло .
+10
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+10
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Радость Ди Мария
Ответ mr_ h2o
Для Дани это важнейшая победа в карьере (не считая финала победного шлема). Надаль его сломал в финале АО и даже успешное начало года не давала ощущения его возвращения, а поражения от Алькараса в течении года говорило, что он еще не вернулся. И эта победа это его возвращение. Он пошел вабанк (ровно так же как и с Джоковичем в 2021) . Он вел 2-0 и в 4 сете с брейком и флешбеки Надаля думаю в его голове всплывали. И он все это преодолел. Показав характер, который отличает игрока топ-10 от чего-то большего. Я думаю не так важно как сложиться финал. Джокович заканчивается и самый свой важный матч Даня у него забрал. Главное, что Даня обыграл Алькараса, с которым ближайшие лет 5 сможет побороться за свое наследие. Спасибо за эту игру!
/ Джокович заканчивается /

Это заблуждение. Император будет в топах (на ТБШ) весь следующий год. Он хочет выиграть 25 ТБШ.
+9
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+8
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Кирилл Польский
Хватило бы на финал заряда хоть сколько - нибудь из 10, хоть борьбу навязать. Но сегодня определённо молодец!
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Садковский Ян
При 5:3и 0::30, тоже нервно было, но вытащил на морально-волевых. Такой Даниил - лучший
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Aibek Mak
Взорвал пятую точку местных на 12 из 10
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Пинающий Достоинства
Пару дней назад написал это комментарий, а его профаны заминусили:
«Ну вот и показательный матч предстоит: Даня в хорошей форме на любимом покрытие и вообще турнире…
Если тут его Испанец размотает, то это уже клиент без шансов…
Но мне почему то кажется что Медведев удивит нас всех»..,
Ну что вамосы??? Сосамус?!)
+8
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RE$PECT
Ответ Tursus
Даниил сегодня был просто супер (кроме третьего сета:))! Спасибо за бессонную ночь, Даня! :)
третий был не особо провал, там добавил сильно Алкарас не солидно было проигрывать в трем)
+5
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Ингус Ветрастов
Вот это финал! При любом раскладе, буду рад за победителя
+5
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Vladislove Dobry
Ответ Лев Чернецов
Если сыграет в финале так же, как сегодня, Джоковичу будет очень тяжело.
Особенно если без двойных .
+4
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Vladislove Dobry
Потрясный матч . Не жалею , что посмотрел , а не лёг спать . Даниила с победой . И двойные надо сократить . Многовато . У испанца ни одной двойной . Теперь с Новаком финал будет . Там тоже испытание ждёт .
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Blut Haos
Молодец Даниил! Показательный матч. Вот если бы так всегда, а то на "валидоле" практически все матчи, проиграть даже каким-то "сомнительным" личностям может... Остался 1 шаг! Вперёд! Только победа!
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kyckoba
С ума сойти, если честно. Команда и Даня основательно подготовились и все сделали очень красиво👌 Привет хейтерам🤚🏻
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q4szyrnybj
План Феррера по набегам к сетке после косой подачи вроде бы работал, но только этого оказалось недостаточно, как собственно и выкриков под руку Даниилу.
Ментально Дан сегодня порвал. Очень уверенно. Браво!
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Skip
Даниил, красава!
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tull
Вчера сначала Соболенко все обливали, потом Медведева. Ну шо, оба выиграли и вышли в финал
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AMS
Даниил Спасибо! Это было очень красиво.
С победой Даниил, с победой Россия!
Осталось совсем чуть чуть, выиграть финал, верим Даниил, ты выиграешь, вся Россия с тобой!
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Vishenka90
Удивительно приятная победа Даниила.
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Faruk Akramov
Я очень волновался, красава Даня !
Поднял настроение.
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Potors
Сформировалось локальное мини-Биг-3 =)
Вряд-ли кто-то кроме этих троих будет всерьёз претендовать на ТБШ в ближайшие года три хотя бы, и как же я рад что Даня в этом списке!!
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Александр
рад за наш финал Молодчага
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Александр Романов
Даня ты молодец
В конце тебе весь стадион аплодировал !!!
+1
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