Александр Бублик высказался о Доминике Тиме во время их матча первого круга US Open (3:6, 2:6, 4:6).

При счете 3:6, 1:4 он сказал: «Меня ####### [мне надоело], #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».

Напомним, Тим одержал первую победу на «Большом шлеме» с Australian Open-2021.

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