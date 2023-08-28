Бублик про Тима: «Меня #######, #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####»

Теги US Open ATP Доминик Тим Александр Бублик брань Теннис

Александр Бублик высказался о Доминике Тиме во время их матча первого круга US Open (3:6, 2:6, 4:6).

При счете 3:6, 1:4 он сказал: «Меня ####### [мне надоело], #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».

Напомним, Тим одержал первую победу на «Большом шлеме» с Australian Open-2021.

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17 комментариев

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sined2000
Ну это уже совсем. Надеюсь этот клоун вылетит из сотни. Пусть на челленджерах цирк устраивает.
+35
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Великий Алонсо
Ой как хорошо было бы дисквалицировать гопника на пару месяцев, глядишь и за языком своим следить бы начал.
+30
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+21
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Даниил Александров
Наорался и ушел в закат. Теннисный мир недостоин иметь такую примадонну
+17
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maalry
сейчас Сэру и Заду переведут, и они Сашке ответят
+15
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Зорькин
Мне вот непонятно почему этого гопника до сих пор не дисквалифицировали, ну или нехило штрафанули?
+20
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Леван Мкртчян
Ответ sined2000
Ну это уже совсем. Надеюсь этот клоун вылетит из сотни. Пусть на челленджерах цирк устраивает.
Стесняюсь спросить, а на челленджерах какие-то другие люди, которых можно посылать ##### и называть "инвалид"?)
Тут, как-бы, логичнее требовать для него дисциплинарные санкции по-типу отстранения и больших штрафов , а не ссылку в подвалы теннисных мира
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Gestor_36
Сашка как всегда интеллигентно и по делу
+10
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Sincere
Ну это уже перебор...
+9
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ChefJhonnyMorgan
Инвалид похоже он сам, но это уже не лечится
+7
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Akselrod Andrei
Да что вам не нравится? Это же топ. Без этого было бы скучно. Теннис сейчас не игра аристократов.
+4
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justbored
Ответ Akselrod Andrei
Да что вам не нравится? Это же топ. Без этого было бы скучно. Теннис сейчас не игра аристократов.
Многие аристократы как раз весьма неравнодушны к обсценной лексике. Мещанство-ханжество это совершенно другая прослойка.
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Kenny De Schepper
ну тут бублик по факту высказался.
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Typizza
Я инвалид
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Денис Шмелев
Ответ Зорькин
Мне вот непонятно почему этого гопника до сих пор не дисквалифицировали, ну или нехило штрафанули?
Вероятно, это не предусмотрено правилами. Если судья сразу не улавливает своим ухом маты, потом никто не будет это пересматривать, вслушиваться в бубнеж, распознавать речь и наказывать. Так как в ходе матче этот бубнеж никому не помешал.

В футболе игроки часто во время игры обмениваются ругачками (и с соперниками, и с игроками своей команды). Было бы абсурдом, если бы каждый такой случай отслеживали, а потом наказывали.
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justbored
Ответ Великий Алонсо
Ой как хорошо было бы дисквалицировать гопника на пару месяцев, глядишь и за языком своим следить бы начал.
Мечтайте, мечтайте, элиточка))
+4
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