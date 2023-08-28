Тим о первой победе на «Шлеме» с Australian Open-2021: «Сегодня особенный день»

Доминик Тим прокомментировал первую победу на «Большом шлеме» за полтора года.

В первом круге US Open он обыграл Александра Бублика – 6:3, 6:2, 6:4.

«Это было потрясающе. Сегодня особенный день. Я не побеждал ни в одном матче на «Шлемах» со времен Австралии в 2021-м. Учитывая все воспоминания отсюда, нельзя придумать более подходящего места для такого события.

Здесь я пережил разные моменты – и очень хорошие, и тяжелые. Особенно на этом корте. Так что я очень счастлив. Огромное спасибо за поддержку».

Также он рассказал о травме запястья, из-за которой он перестал быть топ-игроком.

«Запястье очень важно для моей игры. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться и снова почувствовать уверенность в запястье. Я пропустил 10 месяцев. Остальные игроки за это время прибавили. Я не мог хорошо тренироваться, но теперь я снова в строю.

Для меня очень много значит первая победа на «Шлеме» после травмы. Пришло время поиграть в свое удовольствие».

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