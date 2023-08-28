Тим о первой победе на «Шлеме» с Australian Open-2021: «Сегодня особенный день»

Теги US Open ATP Доминик Тим Александр Бублик Теннис

Доминик Тим прокомментировал первую победу на «Большом шлеме» за полтора года.

В первом круге US Open он обыграл Александра Бублика – 6:3, 6:2, 6:4.

«Это было потрясающе. Сегодня особенный день. Я не побеждал ни в одном матче на «Шлемах» со времен Австралии в 2021-м. Учитывая все воспоминания отсюда, нельзя придумать более подходящего места для такого события.

Здесь я пережил разные моменты – и очень хорошие, и тяжелые. Особенно на этом корте. Так что я очень счастлив. Огромное спасибо за поддержку».

Также он рассказал о травме запястья, из-за которой он перестал быть топ-игроком.

«Запястье очень важно для моей игры. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться и снова почувствовать уверенность в запястье. Я пропустил 10 месяцев. Остальные игроки за это время прибавили. Я не мог хорошо тренироваться, но теперь я снова в строю. 

Для меня очень много значит первая победа на «Шлеме» после травмы. Пришло время поиграть в свое удовольствие». 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JuVero
скажи спасибо "реаниматору инвалидов" Бублику))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kamilla mka12
Ну вот Бублик и накаркал свой счёт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Akselrod Andrei
все, получается карьера инвалида возвращена
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий