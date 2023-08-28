Бублик о US Open: «Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать»

Александр Бублик заявил, что не может играть на US Open в матче с Домиником Тимом (3:6, 1:4, идет второй сет).

При счете 1:1 30:40 он сказал: «Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть». Не попав первым мячом, он добавил: «Что я делаю не так? Просто #### в рот, #####».

После этого он проиграл подачу.

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