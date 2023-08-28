Бублик о US Open: «Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать»

Теги US Open ATP Доминик Тим Александр Бублик брань Теннис

Александр Бублик заявил, что не может играть на US Open в матче с Домиником Тимом (3:6, 1:4, идет второй сет).

При счете 1:1 30:40 он сказал: «Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть». Не попав первым мячом, он добавил: «Что я делаю не так? Просто #### в рот, #####».

После этого он проиграл подачу.

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32 комментария

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HCBV
Самая смешная фраза была про Тима, "меня зае##ало этих инвалидов в карьеру возвращать"
+33
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+33
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Bartez1986
я здесь не остаюсь! я не буду здесь жить!
+11
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+11
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76er
А вот и время вечерних кроссвордов подоспело 8)
+9
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+9
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Сергей48
Кто заставил парня сюда приехать, что он так мучается?
+6
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+6
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Mohnatiy
Под Бублика уже ввели специальный хэштег "Брань" 😁
+5
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Трёха Ника Киргиоса
#####, Саня, ####### ### #####. #### ## ####### ####, ###! #### #### ###...
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Viling
Ты ж мой зайка...
+4
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Viling
Ответ HCBV
Самая смешная фраза была про Тима, "меня зае##ало этих инвалидов в карьеру возвращать"
Правда, такая фраза была? :)))) Это, конечно, атас...
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Доминик
Интересно, почему Бублика не штрафуют за недостаток старания? Прецеденты с другими игроками уже были.
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Александр Митраков
Ответ xqystfsf7s
Кто-нибудь может объяснить почему тут запрещен мат? Надоело читать эти решетки. Шарм теряется. Глупость какая-то. Кстати там вроде дальше он сказал, что ему ####### (надоело) возвращать в карьеру всяких инвалидов)
По закону о СМИ
+2
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vitcold
Ответ HCBV
Самая смешная фраза была про Тима, "меня зае##ало этих инвалидов в карьеру возвращать"
Да уж, сказочный #######.
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Большой Сэми
Ответ Сергей48
Кто заставил парня сюда приехать, что он так мучается?
желание заработать как очки, так и бабки
+2
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encaro_one
Ответ Verunchik
#### думаю это слово взял или беру)))
Догадался, если поставить (он) как соперника перед ####, это действие, что соперник делает с Бубликом, сношает и куда.
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xqystfsf7s
Ответ Большой Сэми
реально так сказал?
Да)
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xqystfsf7s
Кто-нибудь может объяснить почему тут запрещен мат? Надоело читать эти решетки. Шарм теряется. Глупость какая-то. Кстати там вроде дальше он сказал, что ему ####### (надоело) возвращать в карьеру всяких инвалидов)
+4
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Свет19
Во даёт :) Какими то странными решёточками заговорил :)
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андрей быцюк
серьезно??😂🤣
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Maratik1982
жаль что Шурик вылетел((, поржали бы еще
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Guillermo
Ответ encaro_one
Комментарий удален модератором
Тоже завис. Этот ребус со звёздочкой
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Свет19
Ответ encaro_one
Комментарий удален модератором
Может три буквы и восклицательный знак.
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vitcold
Так не приезжай, #####, воздух чище будет.
###### уже своими тупыми матами.
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Большой Сэми
Ответ HCBV
Самая смешная фраза была про Тима, "меня зае##ало этих инвалидов в карьеру возвращать"
реально так сказал?
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Сергей48
Ответ Большой Сэми
желание заработать как очки, так и бабки
Так он кричит, что не хочет сюда приезжать!))
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alexus-1990
Ответ HCBV
Самая смешная фраза была про Тима, "меня зае##ало этих инвалидов в карьеру возвращать"
а в конце как ни в чем не бывало обнимался и улыбался с ним
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Viling
Ответ encaro_one
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ё....... я, наверное
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