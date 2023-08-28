Бублик в матче с Тимом: «Ему даже ничего делать не надо, я все равно ######»

Теги US Open ATP Доминик Тим Александр Бублик брань Теннис

Александр Бублик выразил недовольство своей игрой в матче первого круга US Open против Доминика Тима.

При счете 3:5 в первом сете он сказал: «Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я все равно ###### [проиграю]».

Упустив брейк-пойнт в девятом гейме, он добавил: «Здесь можно в принципе не играть. Приезжать на один турнир». При счете ровно он сказал: «Если я ###### [проиграю], то завтра домой уеду. Пару ## ###».

После этого представитель Казахстана проиграл сет ударом в сетку.

После первого гейма второго сета он сказал: «Как только он начинает играть резаными и опускает, все – 6:3, 6:3, 6:2 будет».

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11 комментариев

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encaro_one
В словах из шести букв подсказки со значением делайте, пожалуйста. Сложно.
+4
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sashati
А классно понимает теннис))
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Sincere
можно ради прикола грузануть копеечку на счет, который он назвал🤣
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АланСмити
Пряник в своём репертуаре.
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Kingtos
псих редкий, пряник
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Dmitry Aqf
Санёк конечно чудит, совсем разобранный. Интересно, сможет собраться в 3м или так и отъедет.
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Мирослав Холод
ему надо к шпунтику обратится за успокоительным, совсем нервы ни ку да 🥲
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Даниил Александров
а почему бублика не штрафуют за мат?
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Теннис Сандгрен
Ответ encaro_one
В словах из шести букв подсказки со значением делайте, пожалуйста. Сложно.
Он сказал "если я прое.у", а вот что он сказал в "я всё равно ......", я тоже не понял
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Dmitry Aqf
Ответ encaro_one
В словах из шести букв подсказки со значением делайте, пожалуйста. Сложно.
Наверное говорит "проиграю" и "на фиг"
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Мирослав Холод
Ответ Sincere
можно ради прикола грузануть копеечку на счет, который он назвал🤣
ты тоже шаришь в ставках😳
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