Бублик в матче с Тимом: «Ему даже ничего делать не надо, я все равно ######»
Александр Бублик выразил недовольство своей игрой в матче первого круга US Open против Доминика Тима.
При счете 3:5 в первом сете он сказал: «Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я все равно ###### [проиграю]».
Упустив брейк-пойнт в девятом гейме, он добавил: «Здесь можно в принципе не играть. Приезжать на один турнир». При счете ровно он сказал: «Если я ###### [проиграю], то завтра домой уеду. Пару ## ###».
После этого представитель Казахстана проиграл сет ударом в сетку.
После первого гейма второго сета он сказал: «Как только он начинает играть резаными и опускает, все – 6:3, 6:3, 6:2 будет».
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