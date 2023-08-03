Стефанос Циципас: «Однажды смогу рассказать внукам, что был №1»

Стефанос Циципас ответил на вопрос, что бы он выбрал: победить на «Большом шлеме» или стать №1 в мире

«Я бы предпочел стать №1. Безусловно, это нечто особенное, это показатель того, что ты достиг вершины карьеры, и мне нравится, когда удается добиться максимального результата.

Так что однажды я смогу рассказать внукам, что был №1».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе