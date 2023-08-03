Стефанос Циципас: «Однажды смогу рассказать внукам, что был №1»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас ответил на вопрос, что бы он выбрал: победить на «Большом шлеме» или стать №1 в мире

«Я бы предпочел стать №1. Безусловно, это нечто особенное, это показатель того, что ты достиг вершины карьеры, и мне нравится, когда удается добиться максимального результата.

Так что однажды я смогу рассказать внукам, что был №1».

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7 комментариев

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Жаль только, что Степка так и не расскажет своим внукам о том, что он был номером один.
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Наврядли достижимо на данный момент ... Алькарас с тобой не согласен будет.
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Шлемы для топ-теннисиста конечно очень важны, но логика в словах Степки тоже есть, учитывая, что в истории тенниса 1-х ракеток значительно меньше чем победителей ТБШ, то бишь добиться этого тяжелее.
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оочень сомневаюсь
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Сначала надо Алькараса хотя-бы раз обыграть перед тем, как такое говорить. Хотя Стеф - философ, ему дозволено такое)))
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Ну вот и все ориентиры у Степки - чтобы в табличке на сайте ATP рядом с его фамилией стояла цифры 1.
А тем временем, Карлитос думает только о том, как можно выиграть побольше шлемов...
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от всех подряд вылетал - молчал в тряпочку,
но стоило выиграть разок у одного малоизвестного в прошлом столетии пенсионера - и снова начал бахвалиться и хорохориться
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