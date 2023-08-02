Циципас о Бадосе: «Паула изменила мою жизнь, привнесла в нее свет»

Теги ATP Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Паулой Бадосой .

На этой неделе Циципас играет в Лос-Кабос, а Бадоса готовится к возвращению в тур после травмы.

«Я очень по ней скучаю и каждый день ей об этом говорю. Мы впервые за долгое время проводим время не вместе и теперь понимаем, как сильно нам друг друга не хватает. Но если мы продолжим отношения, к этому нужно привыкать. Таких дней будет больше, и мы к этому готовы.

Паула изменила мою жизнь, привнесла в нее свет, и я надеюсь, что она про меня скажет то же самое. Я никогда еще не смотрел в будущее с таким энтузиазмом – и в личной, и в профессиональной жизни.

Паула вдохновляет меня на то, чтобы быть лучшей версией себя. Она из тех людей, которые ведут тебя вперед».

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1 комментарий

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S.Graf
Там пол-Греции в огне, людей эвакуируют десятками тысяч.
А это ... всё в облаках витает.
м-даа ....
+4
0
+4
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