Стефанос Циципас: «Чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне работать с папой»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, что ему тяжело работать с отцом Апостолосом.

«Чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне работать с папой. Но для меня он правильный человек. У нас разные взгляды, но он дает мне разные точки зрения. Хотя иногда это вызывает напряжение», – сказал Циципас.

При этом он продолжит работать с отцом, но на меньшем количестве турниров. Недавно в его команду вернулся Марк Филиппуссис.

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2 комментария

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Трёха Ника Киргиоса
Будет забавно, если "Стёпа освобождённый" после АО вылетит из топ 10.
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mr.birik
Пора заканчивать карьеру…😂
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