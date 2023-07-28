Нисикори вышел в четвертьфинал ATP впервые за 2 года

Теги ATP Кеи Нисикори BB&T Atlanta Open Теннис

33-летний Кеи Нисикори, в Атланте обыгравший 18-летнего Шана Цзюньчэна 6:4, 7:6, вышел в четвертьфинал на уровне ATP впервые за два года – с августа-2021. Экс-четвертый номер мирового рейтинга из-за травм не играл на этом уровне с октября-2021.

«После травмы всегда сложно возвращаться. Я не играл почти два года, теперь вернулся, провел пару «Челленджеров» и приехал сюда. Чувствую себя довольно хорошо. Повезло пройти пару кругов и еще сыграть завтра».

За выход в полуфинал финалист US Open-2014 сыграет с первым сеяным Тэйлором Фрицем.

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