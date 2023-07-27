Нисикори о травме голеностопа в конце 2022-го: «Меня потрясло то, что я был так близок к возвращению, а потом получил вторую травму»

Кеи Нисикори рассказал, почему ему пришлось сделать операцию на бедре в феврале 2022-го.

«У меня были не такие серьезные проблемы с бедром, как у Энди [Маррея]. Мы удалили часть кости, а также у меня был небольшой надрыв суставной губы. Если бы я продолжал играть без операции, то, возможно, мне пришлось бы перенести примерно то же, что и Энди. Но, к счастью, я узнал до того, как ситуация слишком усугубилась.

Я разговаривал с Джеймсом Даквортом, который перенес такую же операцию, и был очень удивлен тем, как быстро он начал играть. Но он сказал, что у него возникли определенные проблемы, так что, возможно, он вернулся слишком рано. Я решил дать себе еще немного времени.

Больше всего я сомневался из-за того, смогу ли двигаться как раньше. А еще из-за того, что ты теряешь чувство мяча и пропадает уверенность. Приходится строить все с нуля, так что это тяжелое психологическое испытание».

Возвращение, запланированное на начало 2023-го, пришлось отложить из-за новой травмы.

«Спустя восемь или девять месяцев реабилитации после операции на тазобедренном суставе я был почти готов вернуться, но подвернул голеностоп. Оказалось, что все очень сложно и гораздо хуже, чем выглядело поначалу. Из-за этого я потерял еще четыре-пять месяцев.

Один или два раза я почти думал [о завершении карьеры]. Меня потрясло то, что я был так близок к возвращению, а потом получил вторую травму. Я не был уверен, что смогу вернуться. Так что это был самый трудный период».

Также он рассказал об эмоциях от первых побед после возвращения. Сначала он сыграл на «Челленджере» в Пуэрто-Рико и сразу взял титул.

«Я рассчитывал сыграть один матч, может, два, но с каждым разом играл все лучше и почувствовал уверенность. Я почувствовал, что снова играю матчи, ощутил волнение. Я был очень рад выиграть титул на первом же турнире, но потом уступил нескольким хорошим игрокам. Я не сильно расстроился по этому поводу. Просто был рад играть.

[Первая победа на уровне ATP] была очень эмоциональной после всего, что потребовалось для возвращения. Я просто счастлив, что снова играю. Нет никакого давления, и я могу играть свободно. Я просто получаю удовольствие на корте. И рад снова играть против топов.

У меня хорошая команда, и я очень благодарен Максу [Мирному] и Майклу [Чангу] за то, что они продолжали меня подбадривать. Они по-прежнему в меня верят, и я тоже в себя верю».

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