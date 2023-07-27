Кеи Нисикори: «Надеюсь, у меня будет возможность сыграть против Алькараса, Руне и Синнера»

Кеи Нисикори поделился мнением о молодом поколении игроков.

«Я надеюсь, что однажды у меня будет возможность сыграть против таких замечательных молодых игроков, как Алькарас, Руне и Синнер. Это один из факторов, которые мотивируют меня играть еще несколько лет.

Мне кажется, раньше мы не видели такого игрока, как Алькарас. Он похож на Рафу, но у него больше скорости. Хорошая защита, невероятный форхенд и хороший бэкхенд».

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