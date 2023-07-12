Уимблдон: Онс Жабер — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 15.07.2023

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В финале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде встретятся шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Матч состоится в субботу 15 июля, начало в 16:00 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Жабер — Вондроушова прогноз на матч Уимблдон 2023 финал

Онс Жабер уже доказала, что прошлогодний ее выход в финал Уимблдона был совершенно не случайным. В прошлом году все было на ее стороне, мнение специалистов, прогнозы экспертов и букмекеров. При этом на ее соперницу Елену Рыбакину ничего не давило, она и выиграла. Теперь уже в четвертьфинале она взяла у Елены реванш, а в полуфинале переиграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. Для полной коллекции не хватает победы над Игой Швентек, но та выступала в другой части сетки. Игра Жабер сейчас еще более уверенная, чем год назад. Иногда создается впечатление, что она готова вернуть любой мяч на противоположную часть корта. В матче с Соболенко именно надежность стала главным фактором, который помог Жабер.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Уимблдон редко обходится без неожиданностей. Вот и на этот раз в финал вышла теннисистка, находящаяся в четвертом десятке рейтинга. Маркета Вондроушова достаточно известна в туре, одно время входила в десятку лучших, в 2019 году играла в финале Открытого чемпионата Франции, но потом ушла в тень. Текущий сезон уже можно назвать для нее удачным, а финал Уимблдона это вершина. Она очень уверенно действует на корте, порой неожиданно, но следует признать, что на пути к финалу у нее была только одна серьезная соперница — американка Джессика Пегула. Полуфинал для чешки вообще получился легкой прогулкой, она легко в двух сетах переиграла Элину Свитолину из Украины.

У Жабер и Вондроушовой история личных встреч насчитывает шесть матчей, счет равный 3 – 3. Причем первый поединок выиграла чешка в Праге в 2015 году, потом было три победы подряд Жабер. Два последних матча соперницы провели уже в 2023 году, и оба раза сильнее была Маркета. Букмекеры считают, что у туниски больше шансов на победу в турнире. Winline предлагает на ее успех коэффициент 1,50, выигрыш Вондроушовой оценивается коэффициентом 2,75.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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