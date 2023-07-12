В женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире в финале встретятся шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Матч состоится в субботу 15 июля на Центральном корте, начало в 16:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Онс Жабер — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 15.07.2023

Женский финал получается неожиданным, но так часто и случается на Уимблдоне. Перед турниром прогнозы строились вокруг трех имен: Иги Швентек, Арины Саболенко и Елены Рыбакиной. Говорили и о шансах Онс Жабер, но все же не в такой степени, как об упомянутых теннисистках. Видимо в ней сидела та прошлогодняя заноза в виде проигранного финала Елене Рыбакиной, к турниру Онс подготовилась очень хорошо. У Рыбакиной в четвертьфинале после первого выигранного сета далее было немного шансов. Арина Соболенко показывала сильную игру на протяжении всего турнира и в полуфинале виделась его фавориткой. Выиграла первый сет, во втором сделала брейк и повела со счетом 4 : 2. Но Арина оказывается не избавилась от своих ошибок, в дальнейшем она проиграла пять геймов подряд. В третьей партии в какой-то момент счет невынужденных был 14 – 2 в пользу белорусской теннисистки. О какой победе может в таком случае идти речь? Стоит отметить Жабер, она и раньше считалась цепкой теннисисткой, но в последних двух матчах ее игра напомнила лучшие образцы тенниса Карлоса Алькараса или даже Рафаэля Надаля, которые порой вытаскивают совершенно мертвые мячи. Еще ее игра очень надежная, она все время возвращает мячи на противоположную часть корта, часто попадая в линию. Онс остался сделать один шаг до мечты.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Маркета Вондроушова абсолютно заслуженно вышла в финал, хоть ее изначально никто не предполагал увидеть на решающей стадии турнира. Уже после матча четвертого круга, где она встречалась со своей соотечественницей Каролиной Бузковой можно было предположить, что она является эдакой темной лошадкой среди всех оставшихся участниц Уимблдона. Но в четвертьфинале нужно было еще обыграть четвертую ракетку мира Джессику Пегулу, что она успешно сделала в трех сетах. В полуфинале соперница тоже была не из легких, хотя и занимающая самое низкое место в рейтинге из всех оставшихся в одиночной сетке Элина Свитолина из Украины. Та показала удивительный результат, добравшись до полуфинала. Но видимо ни эмоциональных, ни физических сил у нее на матч с Вондроушовой не осталось. Маркета полностью контролировала ход игры. Появились определенные сомнения, когда она проиграла гейм на своей подаче и дала шанс Элине сравнять счет по геймам, но украинка им не воспользовалась. Макета в финале, и он отнюдь не первый в ее спортивной карьере на турнирах Большого шлема. В 2019 году она играла в финале Ролан Гаррос, но уступила другой фаворитке Эшли Барти из Австралии.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Жабер — 6

победы/поражения Жабер в 2023 году — 22/9

победы/поражения Жабер на траве — 7/2

рейтинг ATP Вондроушовой — 42

победы/поражения Вондроушовой в 2023 году — 30/10

победы/поражения Вондроушовой на траве — 8/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Жабер — Вондроушова

Маркета Вондроушева левша, а против таких соперниц Онс Жабер выступает достаточно успешно, она выиграла четыре из пяти последних таких поединка. Чешка часто перегорает накануне решающих матчей, она проиграла четыре из пяти последних финала.

Статистика личных встреч Жабер — Вондроушова

История личных встреч теннисисток насчитывает шесть матчей. Впервые соперницы встретились в 2015 году на грунтовом турнире в Праге, где Онс вынуждена была сняться. Затем последовали три победы туниски подряд, в том числе и в единственном их поединке на траве в Истбурне в 2021 году. В 2023 году соперницы встречались дважды, и оба раза выигрывала Вондроушова. Один из этих матчей состоялся во втором круге Australian Open, а второй на мастерсе в Индиан-Уэллсе.

Прогноз на матч Жабер — Вондроушова

Жабер показывает очень уверенную игру, но то же можно сказать и о Маркете Вондроушовой. С одной стороны, у нее не было соперниц уровня Рыбакиной и Соболенко, с другой, в ее арсенале есть отличные дропшоты и минимум невынужденных. Сможет ли она перетерпеть туниску, вопрос в этом. Жабер не была фавориткой в двух последних матчах, теперь букмекеры на ее стороне. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,50, успех Маркеты оценивается коэффициентом 2,75.

Наш прогноз: если Жабер не перегорит, а к этому нет никаких предпосылок, все-таки второй финал на Уимблдоне подряд, то победить она должна уверенно. У Маркеты случаются провалы, даже в матче со Свитолиной она в какой-то момент была на грани. Поэтому лучше поставить на победу туниски, причем матч может не затянется, поэтому тотал меньше 21,5.

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