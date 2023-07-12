На Уимблдоне пора решающих поединков. Вторыми полуфиналистами в мужской одиночной сетке турнира стали россиянин Даниил Медведев и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Их матч состоится 14 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Соперники встретятся на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Медведев — Алькарас прогноз на матч Уимблдон 2023 полуфинал

До четвертьфинального поединка против Кристофера Юбенкса Даниил Медведев отдал своим соперникам в общей сложности всего один сет. Наверное, в матче с американцем ему помогло и то, что в четвертом круге соперник Даниила поляк Иржи Лехечка вынужден был сняться из-за травмы. Но все равно Медведев очень рисковал, когда уступал Юбенксу по партиям 1 – 2, и четвертый сет их поединка превратился в качели. Главное, что Даниил уверенно стал брать свою подачу, а вот у Кристофера возникали проблемы, что сказалось на тай-брейке. Медведев его уверенно выиграл и довел дело до победы. У россиянина в коллекции теперь все полуфиналы турниров Большого шлема, кроме Ролан Гаррос. Если выиграет у Алькараса, то впервые выйдет в Англии в финал.

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Сделать это будет чрезвычайно сложно. Испанец не выглядит непобедимым, хотя каждый свой матч выигрывает очень уверенно. Да и организаторы турнира помогли. Специалисты отмечают, что в этом году корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета не очень быстрые. Чем медленнее покрытие, тем увереннее игра первой ракетки мира. Его соперник по четвертьфиналу молодой датчанин Хольгер Руне во многом сам виноват, что проиграл матч. Несмотря на победу в трех партиях Алькарас давал много шансов сопернику сделать брейк на своей подаче, но Руне этими шансами не воспользовался. Для испанца это тоже первый полуфинал Уимблдона, и из всех турниров Большого шлема он только на Australian Open пока не играл на этой стадии.

Даниил уже побеждал своего соперника на Уимблдоне в 2021 году во втором круге турнира, причем очень уверенно в трех сетах. Но Алькарас тогда только начинал делать первые шаги во взрослом теннисе. В этом году Карлос взял реванш у Даниила в финале мастерса в Индиан-Уэллсе, и сейчас у букмекеров он явный фаворит. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 3,15, выигрыш Карлоса оценивается коэффициентом 1,38.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023