Вторую полуфинальную пару в мужской сетке одиночного турнира на Уимблдоне 2023 составили третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Матч состоится в пятницу 14 июля на Центральном корте, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Даниил Медведев — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 14.07.2023

Некоторые эксперты рассуждали, что Даниилу несколько повезло с соперником по четвертьфиналу. Кристофер Юбенкс это гораздо лучше, чем, например, тот же Янник Синнер, который был соперником другого нашего теннисиста Романа Сафиуллина, не говоря уже о Новаке Джоковиче. Однако с американцем пришлось сыграть все пять сетов, и в какой-то момент шансы россиянина на победу казались призрачными. Юбенкс на турнире побил рекорд Андре Агасси по виннерсам, который держался с 1992 года. Одно это уже должно было настораживать. Кристофер уверенно прошел всех своих соперников, включая Стефаноса Циципаса в четвертьфинале. При этом Медведев начал спокойно, взял гейм на подаче соперника и выиграл первый сет. Затем проиграл вчистую второй, а в третьем уже Юбенкс взял гейм на подаче россиянина и повел по партиям 2 – 1. Дело усугублялось нервозностью Даниила и спорами с судьей. В четвертом сете Медведев решил сосредоточиться на своей подаче и правильно сделал, причем брал он ее уверенно, а вот на подаче Кристофера завязывалась борьба. Все это сказалось на тай-брейке, который Медведев выиграл, и это сломало психологически Юбенкса, пятый сет он проиграл вчистую. Даниил впервые вышел в полуфинал Уимблдона, где его уже ждал Карлос Алькарас, однако с такой игрой, как против американца, шансы у нашего теннисиста будут невысокими.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Карлос Алькарас тоже впервые сыграет в полуфинале Уимблдонского турнира. Впрочем и возможностей пройти дальше по сетке у него было не так уж много. На Уимблдон он приехал в третий раз. В 2021 году его остановил именно Медведев во втором круге, а в прошлом году он встречался с четвертом круге с тем самым Янником Синнером, который выиграл в четырех сетах. Теперь испанец может взять реванш и у одного, и у другого обидчика. Правда в случае с итальянцем, если тот сможет пройти Новака Джоковича. В отличие от женского одиночного турнира в мужской сетке никаких неожиданностей, в четверке сильнейших первые три ракетки мира и восьмая. В отличие от Медведева Карлос Алькарас встречался с гораздо более искушенным датчанином Хольгером Руне. В матче предполагалась борьба, и она произошла в первом сете, когда победителя пришлось выявлять на тай-брейке, и тут все шло на равных до счета 3 : 3. Затем Хольгер дрогнул, в итоге уступил 3 : 7 и в двух других сетах по разу отдал гейм на своей подаче, чего Алькарасу сполна хватило для спокойной и уверенной победы. На этом турнире испанец отдал соперникам в общей сложности только два сета.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 36/13

победы/поражения Медведева на траве — 7/4

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 45/4

победы/поражения Алькараса на траве — 10/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Медведев — Алькарас

На травяных кортах в этом году Карлос Алькарас не проигрывает — десять побед подряд, в карьере он выиграл 78 процентов поединков на траве. Процент побед Медведева на травяном покрытии — 70, но при этом и матчей он провел в три с половиной раза больше, чем испанец.

Статистика личных встреч Медведев — Алькарас

В 2021 году во втором круге Уимблдона Медведев отдал Карлосу всего семь геймов. Но прошло два года, и уже испанец однозначный фаворит матча. Реванш он взял уже в этом году в финале мастерса в Индиан-Уэллсе, победив уверенно в двух сетах, но полноценным он может стать только тут, вновь на Уимблдоне.

Прогноз на матч Медведев — Алькарас

За два года, которые прошли с первого их матча на Уимблдоне, Карлос Алькарас быстро прогрессировал и сделал качественный скачок. Прогресс Даниила Медведева тоже можно увидеть, но он не такой стремительный. Испанец уязвим, это было видно по всем его предыдущим поединкам, но ни один соперник не смог воспользоваться этой уязвимостью. Букмекеры считают, что и Даниилу не суждено. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 3,15, успех Карлоса оценивается коэффициентом 1,38.

Наш прогноз: в матче против Алькараса должен присутствовать четкий геймплан, от которого нельзя отходить. Ни в коем случае нельзя расслабляться и терять концентрацию. Если Медведев все это усвоит, то сможет выиграть. В противном случае победа останется за первой ракеткой мира. Матч вряд ли ограничится тремя сетами, поэтому ставим на тотал больше 39,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023