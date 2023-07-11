Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в полуфинале Уимблдонского турнира сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. Матч состоится 13 июля, начало не ранее 16:45 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Соболенко — Жабер прогноз на матч Уимблдон 2023 полуфинал

Для Арины Соболенко это уже шестой выход в полуфинал турниров Большого шлема. В самом начале сезона на Australian Open она впервые смогла выиграть мейджор. На Ролан Гаррос играла на этой стадии впервые и неожиданно уступила чешке Каролине Муховой, и вот в Англии смогла повторить свой успех 2021 года. Тогда ее соперницей была другая теннисистка из Чехии Каролина Плишкова. В прошлом году по понятным причинам белорусская теннисистка не смогла приехать на Уимблдон и теперь старается наверстать упущенное. Пока удачно, за пять поединков она отдала своим соперницам всего один сет и теперь среди оставшихся четырех полуфиналисток считается главной претенденткой на победу.

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Онс Жабер занимает шестую позицию рейтинга, и у нее свои воспоминания, связанные с Уимблдоном, а именно обидное поражение в финале прошлого года от Елены Рыбакиной. Год назад туниска была фаворитом решающего поединка, но уступила в трех сетах. Теперь в четвертьфинале реванш состоялся. Есть у Жабер зуб и на Арину Соболенко. В 2021 году они также встречались на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Тогда в четвертьфинале Арина выиграла в двух сетах. Тот матч все-таки был давно. Сейчас видно, что Онс хорошо подготовилась и вновь может войти в тройку лучших теннисисток мира.

Встреча соперниц на Уимблдоне двухлетней давности была одной из четырех, которые она провели друг с другом. Жабер выиграла первый поединок в 2020 году в третьем круге Ролан Гаррос. С тех пор побеждала только Арина. Последняя встреча состоялась на итоговом турнире прошлого года в США. Букмекеры отдают преимущество Арине, но оно небольшое. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,65, выигрыш Жабер оценивается коэффициентом 2,36.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023