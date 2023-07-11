Арина Соболенко успешно преодолела четвертьфинальный барьер на Уимблдонском турнире и за выход в финал поборется с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. Матч состоится 13 июля, начало не ранее 16:45 по московскому времени.

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Уимблдон: Арина Соболенко — Онс Жабер прямая трансляция матча 13.07.2023

Белорусская спортсменка просто не дает шансов своим соперницам. Точнее, она позволила во втором круге выиграть у себя один сет новоиспеченной француженке Варваре Грачевой, но это можно списать на свойственные Арине временные игровые помутнения. Их с каждым турниром становится все меньше, как и ошибок. Концовку прошлого и этот сезон она проводит очень уверенно, и после проигрыша Иги Швентек, сложно сказать, кто ей может помешать выиграть турнир. Если убрать за скобки поединок против Грачевой, то своим соперницам она в каждом матче отдавала от четырех геймов (так было с Панной Удварди в первом круге и с Екатериной Александровой в четвертом) до шести — в четвертьфинале против Мэдисон Киз. Американка попыталась навязать борьбу Соболенко в первом сете, но уже в его середине Арина взяла гейм на подаче соперницы и в дальнейшем довела дело до победы. Во втором стало еще проще, Мэдисон выиграла всего два гейма. Впрочем уже по предыдущему поединку американки с россиянкой Миррой Андреевой были видны ее уязвимые места. Многие специалисты перед матчем говорили, что Арину ей не обыграть. Так оно и получилось. Соболенко продолжает путь ко второй победе на турнире Большого шлема. Первая случилась в этом году в Австралии.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Помешать ей может Онс Жабер. Она очень уверенно провела свой четвертьфинальный матч против Елены Рыбакиной, которая теперь будет обозначаться чемпионкой Уимблдона с приставкой «экс». В этом поединке были свои нюансы. Именно эти теннисистки встречались в финале прошлогоднего турнира, там Жабер была фавориткой, но проиграла. Сейчас все было наоборот, Рыбакина фаворит, Онс аутсайдер. Было видно, насколько заряженной вышла туниска на этот поединок. И, напротив, Елена была не похожа на саму себя. Первый сет она взяла на тай-брейке, а в дальнейшем Жабер была просто целеустремленнее и точнее. Она больше хотела победить. Реванш состоялся, но полуфинал может стать потолком для Онс. Если смотреть на ее предыдущие поединки, то играла она уверенно, был небольшой провал в матче против канадки Бьянки Андрееску, но в остальном она проходила соперниц слишком легко. Игра против мощнейших подач и приемов Соболенко может поставить в тупик. Для победы над Соболенко нужно сыграть даже лучше, чем против Рыбакиной.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 40/7

победы/поражения Соболенко на траве — 6/1

рейтинг ATP Жабер — 6

победы/поражения Жабер в 2023 году — 21/9

победы/поражения Жабер на траве — 6/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Жабер

Арина Соболенко выиграла в восьми из девяти последних матчах, когда считалась фавориткой у букмекеров, и на ее победу коэффициент варьировался от 1,50 до 1,99. Онс Жабер уступила в пяти из последних девяти поединках против соперниц из первой десятки мирового рейтинга.

Статистика личных встреч Соболенко — Жабер

Онс Жабер встречалась на Уимблдоне не только с Еленой Рыбакиной, но и с Ариной Соболенко, правда, было это в 2021 году и в четвертьфинале. Легко в двух сетах выиграла белорусская теннисистка. Всего соперницы играли друг с другом четыре раза, три победы на счету Арины. Онс выиграла лишь в первом матче в 2020 году, и это был Ролан Гаррос.

Прогноз на матч Соболенко — Жабер

Жабер, конечно, преследуют фантомные боли от поражения в финале прошлого года, что бы она не говорила. Есть у нее и желание взять реванш за поражение в 2021 году. Соболенко тоже есть что доказывать. На прошлый турнир ее не допустили, как и других белорусских теннисистов, и теперь нужно наверстывать упущенное. Козыри есть у обоих теннисисток. На стороне Онс еще и удача. Всем запомнится, как пущенные ею мячи касались линии в один-два миллиметра. Букмекеры отдают преимущество белоруске. Winline предлагает на победу Арины коэффициент 1,65, успех Жабер оценивается коэффициентом 2,36.

Наш прогноз: если удача будет на стороне Онс также как в матче против Рыбакиной, то Арине придется сложно, но она должна справится. Против ее силовой манеры устоять очень трудно. Все должно закончится в двух сетах, поэтому можно поставить на тотал меньше 21,5.

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