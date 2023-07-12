Медведев о выходе в полуфинал «Уимблдона»: «В первом круге чувствовал себя плохо. А начиная со второго становилось только лучше»

Даниил Медведев рассказал, как бы он описал свой путь к первому полуфиналу на «Уимблдоне».

«Если честно, не знаю. Я правда сегодня думал об этом во время матча. Когда начал проигрывать, подумал: «Так, что происходит? Почему все так?» Потом я подумал о своей карьере, о том, что еще четыре-пять лет назад не мог представить о таких успехах.

И в этот момент я решил, что надо попробовать перевернуть ход матча, как я уже много раз делал во время других тяжелых сражений на «Больших шлемах».

Да, я бы сказал, что этот полуфинал «Уимблдона» не столько о моей прошлой карьере, сколько о том факте, что я смог так усилить свою игру по ходу турнира. До него я был не в форме, и в первом круге чувствовал себя плохо. А начиная со второго становилось только лучше.

Да, как я уже говорил, сегодня в один момент я потерял все, что так кропотливо строил. Но мне удалось все вернуть и, может, даже сделать еще один шаг вперед.

Так что надеюсь, что смогу это повторить и в полуфинале».

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