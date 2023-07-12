Медведев о матче с Юбенксом: «Был момент, когда я совершенно потерял игру»

Теги Уимблдон ATP Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кристофером Юбенксом в 1/4 финала «Уимблдона».

Он выиграл 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1 и впервые вышел в полуфинал британского «Большого шлема».

«Это значит, что в следующем матче придется играть на Центральном корте.

У меня не очень много пятисетовых побед, но две из них я одержал здесь [на Корте №1] – один раз ушел с 0:2 по сетам. Это точно один из моих любимых кортов.

Рад, что вышел в полуфинал.

После первого сета я точно не хотел играть пять, а когда проиграл третий – точно хотел. У меня не было выбора.

В матче был момент, когда я совершенно потерял игру, а он играл хорошо. Я начал тонуть, начал много ошибаться, недостаточно хорошо подавал. В третьем сете мне удалось постепенно что-то выстроить, не проиграть 1:6.

И это помогло мне занять позицию в четвертом сете. У меня было больше возможностей на его подаче, но я не смог сделать брейк. А с тай-брейка я играл потрясающе. Я очень доволен», – сказал  Медведев в интервью на корте.

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11 комментариев

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Мария Марущева
Даник, просто уффф!!! Валидольная победа!!!
+23
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sammuilson
Слишком уж лёгкая сетка у него была, хорошо что Крис его встряхнул
+18
-2
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Bartez1986
Были демоны. Но они самоликвидировались (с)
+12
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TennisForever
Знал бы ты ,Даня,как радовались юзеры из незалежной,когда ты игру потерял,а как отрадно было видеть потом их облом))
Молодец ,Даня!👋
+9
-3
+6
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Phantom3000
Чем то мне матч моментами напоминал злосчастный Роллан Гаррос. Даня накидывал в надежде на ошибку. Но как сам начал играть острее, игра наладилась. Ну и поговорить с судьей всегда было на пользу)
+5
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Сергей48
Хорошо, что нашёл!)
+4
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Alex_V_G
Да. Был.
+2
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Ржавый пароход
Юбэнкс невероятно агрессивно и удачно подавал почти весь матч. Мало кто смог бы выстоять против него при такой активности. Но Медведев смог, хотя и с трудом.
Весьма грамотным было решение Даниила начать 4-й сет со своей подачи. А дальше дотерпел и дожал!
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инок
Даня, ну ты и нервомотатель!
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ymuller
Все-таки проиграли банки европейского союза
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Додик Аксель
За второй сет расплатился в пятом с Юбэнксом. С Карасём тоже будет упорный матч. Удачи !
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