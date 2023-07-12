Медведев о матче с Юбенксом: «Был момент, когда я совершенно потерял игру»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кристофером Юбенксом в 1/4 финала «Уимблдона».

Он выиграл 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1 и впервые вышел в полуфинал британского «Большого шлема».

«Это значит, что в следующем матче придется играть на Центральном корте.

У меня не очень много пятисетовых побед, но две из них я одержал здесь [на Корте №1] – один раз ушел с 0:2 по сетам. Это точно один из моих любимых кортов.

Рад, что вышел в полуфинал.

После первого сета я точно не хотел играть пять, а когда проиграл третий – точно хотел. У меня не было выбора.

В матче был момент, когда я совершенно потерял игру, а он играл хорошо. Я начал тонуть, начал много ошибаться, недостаточно хорошо подавал. В третьем сете мне удалось постепенно что-то выстроить, не проиграть 1:6.

И это помогло мне занять позицию в четвертом сете. У меня было больше возможностей на его подаче, но я не смог сделать брейк. А с тай-брейка я играл потрясающе. Я очень доволен», – сказал Медведев в интервью на корте.

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