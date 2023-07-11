Один из полуфиналов женского одиночного турнира на Уимблдоне получился абсолютно непредсказуемым. Теннисистка из Украины Элина Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Матч состоится 13 июля на Центральном корте турнира, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Элина Свитолина — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 13.07.2023

Вообще в полуфинале верхней сетки турнира все думали увидеть, как минимум, первую ракетку мира Игу Швентек и кого-то из троицы Джессика Пегула, Коко Гауфф или Каролин Гарсия. Но последние двое уже давно покинули турнир, а Швентек и Пегула завершили свой путь в четвертьфинале. Конечно, главной сенсацией на турнире пока стало выступление Элины Свитолиной. Подумать только, молодая мама ровно девять месяцев назад родила ребенка, а сейчас выигрывает у первой ракетки мира и выходит в полуфинал Уимблдона. Сюжет для кино, как минимум. Элина приступила к тренировкам в начале года, готовилась сразу на грунте, стартовала в апреле и на первых трех турнирах дальше первого круга не проходила. Да и в рейтинге она находилась глубоко в подвале. Затем сразу успех в Страсбурге, где она выиграла турнир WTA. На Ролан Гаррос попала благодаря защищенному рейтингу и уже там удивила всех, дойдя до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко. Сезон на траве начала вновь неудачно с поражения в первом матче на турнире в Бирмингеме, но вот Уимблдон, и ее игра снова преобразилась. Здесь у нее огромная поддержка публики. Элина не поражает мощью ударов или филигранной техникой, но главные ее козыри в стабильности, умении терпеть и пользоваться ошибками соперниц. В случае со Швентек это удалось, но и та была не похожа сама на себя совершив 41 невынужденную ошибку.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Маркета Вондроушова еще одна неожиданная участница полуфинала. Может быть, об этой теннисистке болельщики несколько подзабыли. Между тем в 2019 году у нее уже был финал на Открытом чемпионате Франции, где она уступила Эшли Барти из Австралии. Но на Уимблдонском турнире Маркета никогда дальше второго круга не заходила. Можно сказать, что ей несколько повезло с сеткой. Вероника Кудерметова во втором круге и Донна Векич из Хорватии в третьем круге находились далеко от своей лучшей формы. В четвертом круге она могла встречаться с Софией Кенин, которая набрала отличный ход, но та уступила Мари Бузковой из Чехии. В упорном поединке Маркета взяла верх над соотечественницей в трех сетах. Но в четвертьфинале пришлось играть с Джессикой Пегулой, и тут уже никто не мог сказать про легкий жребий. Тут все решилось в третьем сете, когда атакующая игра Вондроушовой заставила американку ошибаться. В итоге у нас получилась непредсказуемая первая пара полуфиналистов.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Свитолиной — 76

победы/поражения Свитолиной в 2023 году — 18/8

победы/поражения Свитолиной на траве — 5/1

рейтинг ATP Вондроушовой — 42

победы/поражения Вондроушовой в 2023 году — 29/10

победы/поражения Вондроушовой на траве — 7/1

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Факты и статистика перед матчем Свитолина — Вондроушова

В четырех из пяти последних поединках на травяном покрытии с участием Элины Свитолиной пришлось играть не менее 21 гейма. На турнирах, проходящих в Великобритании, Маркета Вондроушова выиграла одиннадцать матчей подряд.

Статистика личных встреч Свитолина — Вондроушова

У соперниц довольно богатая история личных встреч. Впервые они сыграли в 2018 году на турнире в Катаре, победа осталась за Элиной. Выиграла она и два последующих матча в Германии и США. Затем инициативу перехватила Марвета. В 2020 году она побеждает на грунтовом турнире в Италии, но самое обидное поражение Вондроушова нанесла своей сопернице в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Теперь у Свитолиной есть возможность поквитаться.

Прогноз на матч Свитолина — Вондроушова

Поединок очень интересный и очень сложный для прогноза. Шансы соперниц приблизительно равны. Во всех своих победных матчах Маркета Вондроушова стремилась навязать инициативу, постоянно атаковать, что приносило свои плоды. Элина Свитолина скорее подстраивалась под своих соперниц, видела из слабые стороны, рвала темп, играла порой непредсказуемо и в итоге побеждала. Красноречивый пример, матч с первой ракеткой мира. Букмекеры отдают небольшое преимущество украинке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,80, успех Маркеты оценивается коэффициентом 2,07.

Наш прогноз: Элина играет на каком-то запредельном кураже. Если уж она смогла сломить сопротивление Иги Швентек, то Маркету нечего бояться, хотя и у той будут свои сюрпризы. Двумя сетами все не ограничится, поэтому ставим на тотал больше 22,5.

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