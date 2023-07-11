Уимблдон: Элина Свитолина — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 13.07.2023

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Первыми полуфиналистками Уимблдонского турнира в женской одиночной сетке стали украинка Элина Свитолина и чешка Маркета Вондроушова. За выход в решающий поединок они поборются 13 июля, матч начнется не ранее 15:30 по московскому времени

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Соперницы проведут поединок на Центральном корте турнира. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Свитолина — Вондроушова прогноз на матч Уимблдон 2023 полуфинал

Сезон на траве в целом и Уимблдонский турнир в частности многие критикуют. Во-первых, все скоротечно, а готовиться нужно серьезно. Во-вторых, постоянные дожди, которые нервируют. Но и достоинств можно найти массу, в первую очередь, непредсказуемость турнира. Кто бы мог предположить на его старте, что первую полуфинальную пару составят 42 и 76 ракетки мира, а Элина Свитолина, которая как раз находится на 76-й строчке в четвертьфинале обыграет первую ракетку мира Игу Швентек. Та, конечно, совершила массу ошибок, но именно Элина своей стабильной игрой заставила соперницу ошибаться. Видно, что для украинки авторитетов не существует, и она может сделать еще один шаг к победе на Уимблдоне.

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Несомненно, та же цель сейчас и у Маркеты Вондроушовой. Она таких серьезных подвигов как Элина не совершала, но выиграть у четвертой ракетки мира тоже дорогого стоит. Да и в целом в отношении турниров Большого шлема Маркета более опытная, нежели ее предстоящая соперница. Чешка уже однажды играла в финале Ролан Гаррос, в Австралии и США доходила до четвертого круга, и теперь полуфинал Уимблдона. Маркета показывает очень уверенный теннис, у нее было несколько трехсетовых поединков на турнире и везде она доказывала свое превосходство, навязывая соперницам свою игру. В предстоящем матче она точно не будет подстраиваться под игру Элины.

Теннисистки хорошо знают друг друга. Начиная с 2018 года они провели пять поединков. Поначалу выигрывала Элина. Начиная с 2018 года Свитолина выиграла три поединка подряд, но затем две победы одержала Вондроушова. Причем в 2021 году она нанесла сопернице самое обидное поражение в полуфинале токийской Олимпиады. Накануне матча букмекеры отдают небольшое преимущество Элине. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,80, выигрыш Маркеты оценивается коэффициентом 2,07.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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