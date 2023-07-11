Новак Джокович пока уверенно идет за своим очередным титулом на Уимблдонском турнире. Осталось сделать два шага, и оба будут очень сложными. В полуфинале он встречается с восьмой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч состоится 14 июля и начнется не ранее 15:30 по московскому времени.

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Встреча пройдет на Центральном корте турнира. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Джокович — Синнер прогноз на матч Уимблдон 2023 полуфинал

Известно, что у Новака Джоковича есть хейтеры, но даже они признают величие сербского теннисиста. Независимо от того, чем закончится для него этот турнир он уже вошел в историю Уимблдона, а если выиграет, то встанет вровень с Роджером Федерером, который побеждал на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета восемь раз. Сейчас Джокович показывает очень уверенную игру, сильный характер и выносливость. Перед четвертьфиналом с Андреем Рублевым у него были всего сутки на отдых. Многие считали, что Новаку может не хватить сил, и ход первой партии показал, что возможна сенсация. Однако уступив в первом сете, в дальнейшем Ноле перехватил инициативу и заставил россиянина зачехлить ракетку.

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Янник Синнер тоже мечтает о большем, чем полуфинал турнира Большого шлема. Ранее он на каждом из них играл в четвертьфиналах, но аппетит приходит во время еды. Итальянец встречался с другим россиянином, сотворившем сенсацию будучи 92-й ракеткой мира. Роман Сафиуллин смог выйти в четвертьфинал и оказать достойное сопротивление теннисисту из первой десятки, но на дистанции в четыре сета его не хватило. Пока Синнер не сталкивался на турнире с более-менее равными соперниками, и неизвестно что будет в матче с Джоковичем. Они уже встречались на Уимблдоне ровно год назад в четвертьфинале. Тогда Янник сумел взять первые два сета, но потом растерял все преимущество.

Тот поединок на Уимблдоне был для теннисистов вторым, а первый раз они сыграли в Монте-Карло в 2021 году, тогда Джокович выиграл в двух сетах на грунтовом покрытии. Пока создается впечатление, что Новак может обыграть любого соперника на турнире. В какие-то моменты он может уступать, но не дает усомниться в своем превосходстве. Букмекеры и сейчас отдают ему преимущество. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,18, выигрыш Синнера оценивается коэффициентом 5,00.

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