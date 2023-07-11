Вторая ракетка мира серб Новак Джокович будет играть в очередном своем полуфинале на Уимблдонском турнире против молодого и амбициозного итальянца Янника Синнера. Матч состоится на Центральном корте в пятницу 14 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Новак Джокович — Янник Синнер прямая трансляция матча 14.07.2023

После каждого поединка на Уимблдоне во время послематчевых интервью прямо на корте Новаку Джоковичу напоминают о его достижениях или говорят о каких-то очередных рекордах, которых он добился. Одно из достижений — 33-я победа подряд на турнире, которую он одержал в поединке против россиянина Андрей Рублева. Новак уже никого не может удивить своим мастерством, но выносливостью поражает точно. Два последних поединка были настолько разными, у него были настолько разноплановые соперники, но он с ними справился. В четвертом круге поляк Хуберт Хуркач делал ставку на свою подачу, у него было 33 эйса за весь матч. Но Джокович действовал по принципу терпение и труд все перетрут, выигрывал геймы на своей подаче, и в конце концов, заставил поляка в какой-то момент дрогнуть. Рублеву серб проигрывал всего один раз причем в финале турнира у себя на родине в Белграде. До Уимблдона Новак легко победил Андрея на Australian Open в трех сетах. Но тут в первой партии мы увидели совсем другого Рублева, полностью сконцентрированного и не прощающего ошибок. Если бы он играл так и дальше, до был бы в полуфинале, но во второй партии Андрей исчез. Физически он был на корте, но это был уже тот теннисист из первой партии. Дальше класс и опыт Джоковича помогли ему выиграть.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

С этим придется столкнутся и итальянской звезде Яннику Синнеру. Его сравнивают с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом не столько в игровом плане, сколько в перспективах в ближайшее время обоим стать лидерами мужского мирового тенниса. Пока у Синнера нет таких достижений как у испанца, но он к ним приближается. На каждом из турниров Большого шлема ранее он достигал стадии четвертьфинала, кроме Уимблдона, но тут он уже вышел в полуфинал, и это, вероятно, не предел. Кто-то скажет, что повезло с соперником, все-таки Роман Сафиуллин совершил главную сенсацию, дойдя до четвертьфинала, где среди всех восьми участников его рейтинг был самым низким. Но у россиянина были шансы в матче против Синнера. Проиграв первый сет, он смог выиграть во втором, но в дальнейшем все же сказался класс итальянца. Такое же сопротивление на турнире оказал Яннику в третьем круге француз Кантен Алис, только тот взял первый сет и затем уступил в последующих трех. В остальном Синнер пока идет по турниру очень уверенно. Правда, и соперники у него пока были не самые рейтинговые. Выше всех располагался аргентинец Хуан Мануэль Серундоло, которого Янник обыграл в первом круге.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Джоковича — 2

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 33/4

победы/поражения Джоковича на траве — 6/0

рейтинг ATP Синнера — 8

победы/поражения Синнера в 2023 году — 37/10

победы/поражения Синнера на траве —8/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Джокович — Синнер

Новак Джокович выиграл на Уимблдоне уже 33 матча подряд. Янник Синнер не может похвастаться таким достижением, но тоже удачно выступает последние два года на Уимблдонском турнире, он выиграл здесь девять из десяти последних поединков.

Статистика личных встреч Джокович — Синнер

Соперники встречались дважды, причем последний раз в прошлом году на травяных кортах Уимблдона, правда, в четвертьфинале. Тогда Джокович проиграл в первых двух сетах, но затем смог переломить ход матча и выиграл три партии подряд. Первая встреча теннисистов состоялась два года назад на турнире в Монте-Карло. На грунте Новак выиграл в двух сетах.

Прогноз на матч Джокович — Синнер

Синнер дал бой Ноле в прошлом году и был в одном сете от победы, но складывается впечатление, что на соперников давит авторитет серба. Как только что-то начинает получаться, сразу мысль — не может быть, что это правда. С другой стороны, Новак сейчас выступает сильнее, чем на прошлогоднем турнире, и нужно сильно постараться, чтобы поставить его в тупик. Букмекеры отдают заметное преимущество второй ракетке мира. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,18, успех Синнера оценивается коэффициентом 5,00.

Наш прогноз: как бы не складывался ход матчей Ноле он уже не раз показывал, что умеет терпеть и ждать, когда соперник начнет ошибаться или терять концентрацию. Тут он просто вцепляется в него и не отпускает. Один сет он вполне может проиграть, но все равно выйдет в финал. Можно поставить на тотал меньше 37,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023