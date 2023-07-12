Хингис о том, что Андреева бросила ракетку в корт: «Я тоже так делала. Конечно, нужно контролировать эмоции, но ей 16 лет, она еще ребенок»

Мартина Хингис оценила игру Мирры Андреевой.

«Я много за ней наблюдала, потому что она сыграла пару турниров ITF в Швейцарии (Андреева выиграла оба – Sports.ru). Так что я видела этот ее небольшой прорыв, а потом четвертый круг в Мадриде, выход в основную сетку на «Ролан Гаррос», четвертый круг «Уимблдона».

Здорово, что 16-летняя девушка так успешно выступает. Мне нравится ее игра, она симпатичная девушка, и приятно видеть, что по-прежнему можно добиваться успеха в молодом возрасте.

Она очень дисциплинирована. Она хорошо концентрируется, в ее арсенале есть все удары. Иногда она стояла довольно далеко. В этом смысле она не похожа на меня, мне бы хотелось, чтобы она была агрессивнее и давила на соперницу, но она не ошибается, она как стена, и ее трудно пробить. В этом она может прибавить в будущем: брать инициативу на себя и атаковать, когда есть такая возможность».

Также пятикратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала эпизод из четвертого круга Андреевой против Мэдисон Киз. Россиянка бросила ракетку в корт.

«Я тоже так делала. Когда у тебя много матчей, а я думаю, что сейчас она играет больше, чем раньше, ты хочешь победить, хочешь хорошо играть. Такое может случиться. Когда ты молода, ты показываешь эмоции, иногда хорошие, иногда плохие. Пока не происходит ничего страшного... Все зависит от того, как и почему ты это делаешь, как бросаешь ракетку, но это часть игры.

Конечно, нужно контролировать эмоции, но ей 16 лет, серьезно, она еще ребенок, такое может случиться».

Грустно. Мирра Андреева вела в 1/8 «Уимблдона», но упустила много шансов, психанула и получила штраф

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