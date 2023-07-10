Киз после победы над Андреевой: «Она отличная теннисистка, но не хочется быть человеком, который ей проиграет на пути к первому четвертьфиналу»

Теги Уимблдон WTA Мэдисон Киз Мирра Андреева Теннис

Мэдисон Киз рассказала, как отыграла сет и брейк у Мирры Андреевой на «Уимблдоне».

Во втором сете она уступала 1:4, а в итоге победила 3:6, 7:6(4), 6:2.

– Я не знаю. Все еще пытаюсь понять (усмехается). Я знала, что она потрясающая теннисистка, на нее ничего не давит. Так что мне нужно было держаться в игре, ждать возможности сделать обратный брейк.

И когда я его сделала, я старалась удержать этот ход. И вот итог.

Я бы соврала, если бы сказала, что не испытывала давления. Она отличная теннисистка, но не хочется быть человеком, который ей проиграет на пути к первому четвертьфиналу.

– Ты думала об этом по ходу матча?

– Конечно, нет (смеется).

– Ты врешь?

– Да.

Вообще я знала, что если буду держаться в матче, то мои многие-многие-многие годы в туре сыграют свою роль.

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11 комментариев

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Другая_
Настанет время и годы в туре начнут помогать и Мирре. А пока не годы, а матчи, такие как сегодняшний, как с Гауфф, как с Ариной. Нужно выплакать все, что накопилось, поблагодарить Киз и идти тренироваться)
+22
0
+22
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Джульетта Джульетта
Ответ Andrej Trubacs
Молодец, Кролик, дала спокойно наблюдать остаток женского турнира, без этой шумихи о вундеркинде из каждого утюга...
11 побед при всего 2-х поражениях на ТБШ, и это в 16 лет! Не каждый день и даже десятилетие такое происходит. Поэтому Ваш коммент либо завистливый, либо просто беспонтовый, но в любом случае не самый умный.
+18
-4
+14
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Vedved
Ответ Andrej Trubacs
Молодец, Кролик, дала спокойно наблюдать остаток женского турнира, без этой шумихи о вундеркинде из каждого утюга...
А вас кто-то заставляет читать новости об Андреевой?) Или это такая версия мазохизма?)
+17
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Leo Bonart
Ответ Джульетта Джульетта
11 побед при всего 2-х поражениях на ТБШ, и это в 16 лет! Не каждый день и даже десятилетие такое происходит. Поэтому Ваш коммент либо завистливый, либо просто беспонтовый, но в любом случае не самый умный.
Этим комментарием заспамлены уже все посты, где встречается Андреева
+5
-3
+2
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Leo Bonart
Ответ Джульетта Джульетта
И что с того, если такой вывод более, чем очевиден? Тем более, что я их даже не читал!))
Я к тому, что автор "Кролика" точно не читает ответы
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Andrej Trubacs
Жаль, прервалась уникальная серия Кролика по 2-0...на 9 игре...
+3
-3
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