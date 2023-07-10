Киз после победы над Андреевой: «Она отличная теннисистка, но не хочется быть человеком, который ей проиграет на пути к первому четвертьфиналу»
Мэдисон Киз рассказала, как отыграла сет и брейк у Мирры Андреевой на «Уимблдоне».
Во втором сете она уступала 1:4, а в итоге победила 3:6, 7:6(4), 6:2.
– Я не знаю. Все еще пытаюсь понять (усмехается). Я знала, что она потрясающая теннисистка, на нее ничего не давит. Так что мне нужно было держаться в игре, ждать возможности сделать обратный брейк.
И когда я его сделала, я старалась удержать этот ход. И вот итог.
Я бы соврала, если бы сказала, что не испытывала давления. Она отличная теннисистка, но не хочется быть человеком, который ей проиграет на пути к первому четвертьфиналу.
– Ты думала об этом по ходу матча?
– Конечно, нет (смеется).
– Ты врешь?
– Да.
Вообще я знала, что если буду держаться в матче, то мои многие-многие-многие годы в туре сыграют свою роль.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
11 комментариев