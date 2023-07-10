Андреева о том, что не пожала руку судье после матча с Киз: «Она приняла неправильное решение. Поэтому я не хотела жать ей руку»
Мирра Андреева прокомментировала то, что ее оштрафовали на очко в 1/8 финала «Уимблдона».
Она проиграла Мэдисон Киз и получила два предупреждения за то, что бросала ракетку. Второе предупреждение россиянка оспаривала, а после матча не пожала руку судье.
– Я считаю, что это противоречивый момент. Я не знаю, какое решение было бы правильным. Она судья, она принимает решения.
У меня не было намерения бросать ракетку. Я поскользнулась. Думала, что упаду вперед.
Может быть, выглядело, будто я бросила ракетку. Не знаю. Я не видела видео. Но решение было за ней, она его приняла.
– Поэтому вы не пожали ей руку после матча?
– Я считаю, что она приняла неправильное решение. Поэтому я не хотела жать ей руку.
– Думаю, все принимают ваше объяснение второго предупреждения. А в первом случаев вы согласны с тем, что судья правильно вынесла вам предупреждение?
– Да, первое предупреждение я заслужила. Я кинула ракетку, а это трава. Я проиграла сет, в котором у меня было серьезное преимущество. Я была расстроена. Поэтому кинула ракетку.
Она правильно вынесла предупреждение.
🥺 Грустно. Мирра Андреева вела в 1/8 «Уимблдона», но упустила много шансов, психанула и получила штраф
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В матче Джоковича и Гуркача оба падали и роняли ракетки, но они почему то приклеивались к корту, а не улетали в небеса
https://imgur.com/O68G93q