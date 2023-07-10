Из всех четвертьфиналов в мужской и женской одиночных сетках на Уимблдонском турнире этот наиболее интригующий. Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина из Казахстана второй год подряд сыграет с Онс Жабер из Туниса. Матч состоится на Центральном корте 12 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Уимблдон: Елена Рыбакина — Онс Жабер прямая трансляция матча 12.07.2023

Любители тенниса хорошо помнят прошлогодний финал. Тогда Онс Жабер была второй ракеткой мира, а Елена Рыбакина больших успехов еще не добивалась, но сумела сотворить сенсацию и обыграть в полуфинале Игу Швентек. В первую очередь, все сразу стали говорить о том, что впервые чемпионкой Уимблдона может стать представительница Африки или Азии в случае с Рыбакиной. Она хоть и родилась в Москве, но уже несколько лет выступала за Казахстан. Безоговорочной фавориткой того поединка была Онс Жабер, но туниска попросту перегорела и уступила в трех сетах. Для Елены та победа стала прорывом, она поверила в свои силы и с тех пор прочно обосновалась среди лидеров женского мирового тенниса. Статус чемпионки ко многому обязывает. Прежде всего есть интрига, сможет ли Рыбакина защитить свой титул. Пока к этому есть все предпосылки. Она уверенно продвигается по сетке, правда, не без проблем. Турнир теннисистка из Казахстана начала с проигрыша сета в матче против американки Шелби Роджерс, хотя в двух последующих отдала только три гейма. Сложным был и поединок второго круга против Ализе Корне. Все шло хорошо, победа в первом сете, но во втором возникли ошибки. Кэти Болтер из Великобритании Елена и вовсе не заметила, а в матче четвертого круга ее соперница Беатрис Хаддад Майя из Бразилии получила травму и снялась с соревнований.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Если для Рыбакиной Уимблдон стал знаковым, и ее результаты пошли вверх, то у Жабер, наоборот, все выпадало из рук. Хоть она и смогла дойти до финала Открытого чемпионата США и выйти в финал, но вновь потерпела поражение, теперь уже от Иги Швентек. Начало нового сезона получилось для Онс не совсем удачным. На Australian Open она закончила выступление уже во втором круге, правда, в апреле в Чарльстоне она смогла выиграть турнир WTA четвертый для нее в карьере. На Ролан Гаррос она добилась наивысшего достижения, выйдя в четвертьфинал и сейчас попытается защитить свои очки, добытые в Англии в прошлом году. В первых двух матчах у нее не было проблем с полькой Магдаленой Фрех и китаянкой Чжосюань Бай, обеих она переиграла в двух сетах. Дальше пришлось сыграть три сета с канадкой Бьянкой Андрееску. В четвертом круге Онс играла с двукратной победительницей Уимблдона чешкой Петрой Квитовой и выиграла неожиданно легко в двух сетах, причем первый взяла под ноль.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Рыбакиной — 3

победы/поражения Рыбакиной в 2023 году — 37/8

победы/поражения Рыбакиной на траве — 5/1

рейтинг ATP Жабер — 6

победы/поражения Жабер в 2023 году — 20/9

победы/поражения Жабер на траве — 5/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Жабер

Серия побед Елены Рыбакиной на Уимблдоне составляет одиннадцать матчей подряд. К тому же она выиграла шесть из семи последних поединков, когда являлась фавориткой у букмекеров с коэффициентом от 1,50 до 1,99. В матчах с участием Онс Жабер в четырех из пяти последних матчах было сыграно менее 21 гейма.

Статистика личных встреч Рыбакина — Жабер

Соперницы встречались четыре раза, счет 2 – 2. О последнем поединке было рассказано выше. Дважды в 2021 году выигрывала Жабер, правда, на турнире в Чикаго Елена вынуждена была сняться. В первом поединке в 2019 году в китайском Ухане выиграла Рыбакина в трех сетах.

Прогноз на матч Рыбакина — Жабер

Уверенность, техника, разнообразие и мощь показываемой игры у Елены за последний год значительно увеличились. Сейчас уже она выглядит предпочтительнее. Онс будет вынуждена защищаться от атакующей игры Рыбакиной. Проиграть Елена может только самой себе. Букмекеры на ее стороне. Winline предлагает на победу спортсменки из Казахстана коэффициент 1,60, успех Жабер оценивается коэффициентом 2,41.

Наш прогноз: можно сказать, что Рыбакина пропускала матч четвертого круга и сохранила больше сил, впрочем и матч Жабер длился недолго. Тут может повториться прошлогодний сценарий, поэтому ставим на тотал больше 22,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023