Уимблдон: Елена Рыбакина — Онс Жабер прямая трансляция матча 12.07.2023
В женской сетке одиночного турнира на Уимблдоне 2023 в среду 12 июля состоится самый рейтинговый четвертьфинал, в котором действующая чемпионка Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с шестой ракеткой мира и финалисткой прошлого года Онс Жабер из Туниса. Матч начнется не ранее 15:30 по московскому времени.
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Соперницы встретятся на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Рыбакина — Жабер прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал
Предвкушаем интересный поединок. Онс Жабер постарается взять реванш за поражение на прошлогоднем Уимблдоне. Тогда статус теннисисток был иной. Онс занимала второе место в рейтинге WTA и считалась фавориткой. Елена Рыбакина в полуфинале сотворила сенсацию, обыграв Игу Швентек, но в решающем поединке была еще большая сенсация. Многие ждут от Елены повторения того успеха, но сделать это на этот раз будет очень сложно. Сюрпризов в женской сетке турнира пока нет, в четвертьфинал вышли все сильнейшие, тем более увлекательными станут будущие поединки. Пока Елена Рыбакина по турнирной сетке продвигается очень уверенно.
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То же самое можно сказать и об Онс Жабер. Вряд ли она забыла о прошлогоднем поражении и попытается взять реванш. Другое дело, что это она теперь выступает в качестве андердога. Здесь на турнире у нее возникли определенные проблемы только в матче третьего круга, когда пришлось играть все три сета с Бьянкой Андрееску из Канады, но все остальные поединки Онс провела очень уверенно. В том числе и встречу четвертого круга против двукратной победительницы Уимблдона Петры Квитовой из Чехии. В первом сете Жабер вообще выписала сопернице «баранку». Так что и туниска силы на решающие стадии турнира сохранила в достаточном количестве.
Всего между собой соперницы играли четырежды и пока у обеих по две победы. Первый поединок состоялся в 2018 году на турнире в Китае, выиграла его Рыбакина. Потом было две победы Жабер в 2021, о финале Уимблдона все прекрасно знают. Атака Елены или оборона Онс? Букмекеры считают, что первое. Winline предлагает на победу Рыбакиной коэффициент 1,60, выигрыш Жабер оценивается коэффициентом 2,41.
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