В женской сетке одиночного турнира на Уимблдоне 2023 в среду 12 июля состоится самый рейтинговый четвертьфинал, в котором действующая чемпионка Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с шестой ракеткой мира и финалисткой прошлого года Онс Жабер из Туниса. Матч начнется не ранее 15:30 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Соперницы встретятся на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Рыбакина — Жабер прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Предвкушаем интересный поединок. Онс Жабер постарается взять реванш за поражение на прошлогоднем Уимблдоне. Тогда статус теннисисток был иной. Онс занимала второе место в рейтинге WTA и считалась фавориткой. Елена Рыбакина в полуфинале сотворила сенсацию, обыграв Игу Швентек, но в решающем поединке была еще большая сенсация. Многие ждут от Елены повторения того успеха, но сделать это на этот раз будет очень сложно. Сюрпризов в женской сетке турнира пока нет, в четвертьфинал вышли все сильнейшие, тем более увлекательными станут будущие поединки. Пока Елена Рыбакина по турнирной сетке продвигается очень уверенно.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

То же самое можно сказать и об Онс Жабер. Вряд ли она забыла о прошлогоднем поражении и попытается взять реванш. Другое дело, что это она теперь выступает в качестве андердога. Здесь на турнире у нее возникли определенные проблемы только в матче третьего круга, когда пришлось играть все три сета с Бьянкой Андрееску из Канады, но все остальные поединки Онс провела очень уверенно. В том числе и встречу четвертого круга против двукратной победительницы Уимблдона Петры Квитовой из Чехии. В первом сете Жабер вообще выписала сопернице «баранку». Так что и туниска силы на решающие стадии турнира сохранила в достаточном количестве.

Всего между собой соперницы играли четырежды и пока у обеих по две победы. Первый поединок состоялся в 2018 году на турнире в Китае, выиграла его Рыбакина. Потом было две победы Жабер в 2021, о финале Уимблдона все прекрасно знают. Атака Елены или оборона Онс? Букмекеры считают, что первое. Winline предлагает на победу Рыбакиной коэффициент 1,60, выигрыш Жабер оценивается коэффициентом 2,41.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023