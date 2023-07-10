Уимблдон: Арина Соболенко — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 12.07.2023
В четвертьфинале Уимблдонского турнира вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси встретится с американкой Мэдисон Киз. Свой поединок теннисистки проведут 12 июля, начало не ранее 15:00 по московскому времени.
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Матч состоится на первом корте. Прямую видеотрансляцию встречи соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Соболенко — Киз прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал
Белорусская спортсменка в этом сезоне резко смогла улучшить результаты. Болельщики долго ждали ее прогресса и, наконец, она их начала радовать. Сезон Арина сразу начала с победы на Australian Open. Затем трижды играла в финалах турниров АТР, но выиграла лишь один раз на мастерсе в Мадриде, зато у Иги Швентек. Ролан Гаррос Соболенко вряд ли может занести себе в актив, там она уступила уже в четвертьфинале и сейчас явно не хочет повторять ту ошибку. Результаты на Уимблдоне впечатляют. Всех своих соперниц, за исключением Варвары Грачевой, она разгромила. В четвертом круге Екатерине Александровой во втором сете Арина выписала «баранку», сохранила силы и во всеоружии подходит к четвертьфиналу.
Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня
Мэдисон Киз лучшие свои результаты показывала в середине предыдущего десятилетия, потом она несколько ушла в тень, но все равно находится на подступах к элите женского тенниса. Опыта ей не занимать, она доходила до полуфиналов Australian Open и Ролан Гаррос, играла в финале US Open, а вот на Уимблдоне выход в четвертьфинал пока ее потолок. На этой стадии турнира она уже выступала в Англии в 2015 году. Сейчас она на пике формы и с учетом июньской победы на турнире в Истбурне выиграла уже девять матчей подряд на травяных кортах. Однако американка испытала серьезные проблемы в матче четвертого круга против россиянки Мирры Андреевой.
История личных встреч соперниц насчитывает всего два матча. Первый они сыграли пять лет назад в США, там Соболенко выиграла в двух сетах. В 2021 году на травяном турнире в Берлине Мэдисон смогла взять реванш в трех партиях. Но сейчас те поединки никакого значения не имеют. Букмекеры отдают небольшое преимущество белорусской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,51, выигрыш американки оценивается коэффициентом 2,65.
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