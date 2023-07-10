В четвертьфинале Уимблдонского турнира вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси встретится с американкой Мэдисон Киз. Свой поединок теннисистки проведут 12 июля, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Матч состоится на первом корте. Прямую видеотрансляцию встречи соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Соболенко — Киз прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Белорусская спортсменка в этом сезоне резко смогла улучшить результаты. Болельщики долго ждали ее прогресса и, наконец, она их начала радовать. Сезон Арина сразу начала с победы на Australian Open. Затем трижды играла в финалах турниров АТР, но выиграла лишь один раз на мастерсе в Мадриде, зато у Иги Швентек. Ролан Гаррос Соболенко вряд ли может занести себе в актив, там она уступила уже в четвертьфинале и сейчас явно не хочет повторять ту ошибку. Результаты на Уимблдоне впечатляют. Всех своих соперниц, за исключением Варвары Грачевой, она разгромила. В четвертом круге Екатерине Александровой во втором сете Арина выписала «баранку», сохранила силы и во всеоружии подходит к четвертьфиналу.

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Мэдисон Киз лучшие свои результаты показывала в середине предыдущего десятилетия, потом она несколько ушла в тень, но все равно находится на подступах к элите женского тенниса. Опыта ей не занимать, она доходила до полуфиналов Australian Open и Ролан Гаррос, играла в финале US Open, а вот на Уимблдоне выход в четвертьфинал пока ее потолок. На этой стадии турнира она уже выступала в Англии в 2015 году. Сейчас она на пике формы и с учетом июньской победы на турнире в Истбурне выиграла уже девять матчей подряд на травяных кортах. Однако американка испытала серьезные проблемы в матче четвертого круга против россиянки Мирры Андреевой.

История личных встреч соперниц насчитывает всего два матча. Первый они сыграли пять лет назад в США, там Соболенко выиграла в двух сетах. В 2021 году на травяном турнире в Берлине Мэдисон смогла взять реванш в трех партиях. Но сейчас те поединки никакого значения не имеют. Букмекеры отдают небольшое преимущество белорусской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,51, выигрыш американки оценивается коэффициентом 2,65.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023