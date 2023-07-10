Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в четвертьфинале Уимблдонского турнира встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз. Поединок пройдет на первом корте, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Арина Соболенко — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 12.07.2023

Из всех теннисисток первой десятки рейтинга Арина Соболенко показывает на турнире самую уверенную игру. Лишь раз она позволила усомниться в своем превосходстве, когда во втором круге встречалась с бывшей россиянкой, а ныне представительницей Франции Варварой Грачевой. Та смогла выиграть первый сет, боролась во втором, но Арина смогла взять гейм на подачи соперницы, а в третьей партии все встало на свои места. Интересно, что и среди соперниц Арины пока были в основном представительницы бывших советских республик, за исключением Панны Удварди в первом круге. Венгерской теннисистке Соболенко отдала только четыре гейма. Помимо Грачевой она выиграла у Анны Блинковой и Екатерины Александровой. Первая смогла забрать у белоруски пять геймов, вторая хоть как-то сопротивлялась в первой партии, счет 4 : 6, а вторую Арина выиграла под ноль. Таким образом сил вторая ракетка мира затратила минимум и подойдет ко встрече с американкой во всеоружии. Свою цель Арина не скрывает, она стремится сместить с первого места рейтинга Игу Швентек, а для этого нужно показывать стабильные результаты и побеждать, в том числе и на Уимблдоне. В этом сезоне игра Соболенко вышла на новый уровень, хотя ошибок у нее по-прежнему предостаточно.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Мэдисон Киз провела очень сложный поединок в четвертьфинале против 16-летней россиянки Мирры Андреевой. Неизвестно, как бы он завершился, если бы у Мирры было больше времени на отдых. Свой предыдущий матч она провела сутки назад до этого. Вела после первого сета, во второй партии выигрывала с солидным преимуществом, но потом сказалась усталость и юный возраст, которому свойственна нестабильность. Но стоит похвалить и Мэдисон, которая смогла найти в себе силы перехватить инициативу, наладить первую подачу, заиграть более уверенно и нивелировать козыри россиянки. Для Киз это второй подобный успех на Уимблдонском турнире, ранее она уже играла на этой стадии в 2015 году. На всех остальных турнирах Большого шлема у нее получается пока лучше. В Австралии и Франции она доходила до полуфиналов, а на родном для себя Открытом чемпионате США играла в финале в 2017 году. Тогда же в середине прошлого десятилетия она добиралась до высшей позиции рейтинга WTA и занимала седьмую строчку. Накануне Уимблдона Киз выиграла турнир в Истбурне и находится в отличной форме. Вопрос, хватит ли ее для победы над второй ракеткой мира.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 39/7

победы/поражения Соболенко на траве — 5/1

рейтинг ATP Киз — 18

победы/поражения Киз в 2023 году — 25/8

победы/поражения Киз на траве — 9/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Киз

Арина Соболенко выиграла в семи из восьми последних матчах, когда считалась фавориткой у букмекеров, и на ее победу коэффициент варьировался от 1,50 до 1,99. С учетом турнира в Истбурне Мэдисон выиграла уже девять матчей подряд на травяном покрытии, при этом в трех из пяти последних поединков с ее участием было сыграно более 20 геймов.

Статистика личных встреч Соболенко — Киз

Соперницы встречались дважды, правда, времени с тех пор утекло достаточно. Первый матч состоялся в 2018 году в Цинциннати, где Арина уверенно выиграла в двух сетах. Второй поединок проходил на травяном покрытии на турнире в Берлине два года назад, там уже была сильнее Мэдисон и выиграла в трех партиях.

Прогноз на матч Соболенко — Киз

На траве баланс встреч в пользу американки, но все же Арина двухлетней давности и сейчас это две совершенно разные теннисистки. Физически, а главное, ментально Соболенко готова стать первой ракеткой мира. В этом сезоне она стала демонстрировать более уверенный теннис. Букмекеры отдают ей преимущество и сейчас. Winline предлагает на победу Арины коэффициент 1,52, успех Мэдисон оценивается коэффициентом 2,65.

Наш прогноз: у Соболенко и так в предстоящем матче шансы предпочтительнее, а если Киз начнет ошибаться как это был в первой половине игры против Андреевой, то все закончится очень быстро. Ставим на победу Арины и рассмотрим вариант с тоталом, меньше 22,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023