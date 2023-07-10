Уимблдон: Карлос Алькарас — Хольгер Руне прямая трансляция матча 12.07.2023

Теги Уимблдон Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в четвертьфинале Уимблдонского турнира встретится с теннисистом из Дании Хольгером Руне. Матч состоится 12 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Соперники встретятся на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Алькарас — Руне прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Весь теннисный мир внимательно наблюдает за выступлением на Уимблдоне Карлоса Алькараса и прикидывает его шансы на победу. Ответ, видимо, будет получен если и он, и Новак Джокович доберуться до финала. Пока особых проблем на турнире у первой ракетки мира не было. В первых двух кругах он поочередно обыграл французов Жереми Шарди и Александра Мюллера в трех сетах. Затем Карлос провел два четырехсетовых поединка против чилийца Николаса Харри и итальянца Маттео Берреттини. В первом случае пришлось играть тай-брейк во второй партии, во втором пришлось отыгрываться после первого сета. Оба испытания Алькарас выдержал, в очередной раз показав, что может добавлять по ходу матча в мощи и точности.

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Хольгер Руне входит в то же новое поколение теннисистов, что и его предстоящий соперник, но он младше на один год, в таком возрасте это существенная разница. Хольгер лишь в этом сезоне начал показывать хорошие результаты на турнирах Большого шлема. В Австралии он дошел до четвертого круга, на Ролан Гаррос играл в четвертьфинале, вот и на Уимблдоне он впервые достиг этой стадии турнира. Однако пока не всегда игра датчанина выглядит цельной, надежной и стабильной. Ошибок он допускает порой много. Похвалы заслуживает его характер. Все-таки и в предыдущем матче против болгарина Григора Димитрова, и до этого в поединке с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной Хольгеру пришлось отыгрываться. Но с Алькарасом такой трюк вряд ли пройдет.

Ранее соперники встречались дважды, первый матч они провели в 2021 году еще на итоговом юниорском турнире года в Италии, тогда Алькарас выиграл в трех сетах, а спустя год играли уже на взрослом уровне на мастерсе в Париже. Победу одержал Руне, поскольку Карлос вынужден был сняться с матча. Фаворитом у букмекеров является испанец. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,26, выигрыш Хольгера оценивается коэффициентом 4,10.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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