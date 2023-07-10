В четвертьфинале мужского одиночного турнира на Уимблдоне 2023 нас ждет одно из самых интригующих противостояний. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с датчанином Хольгером Руне. Матч состоится 12 июля на Центральном корте, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Карлос Алькарас — Хольгер Руне прямая трансляция матча 12.07.2023

Оба теннисиста входят в так называемое следующее поколение, которое должно прийти на смену большой тройке в лице Федерера, Джоковича и Надаля. Карлос Алькарас пока лучше всех теннисистов из этого молодого поколения адаптировался во взрослом теннисе, уже носит звание первой ракетки мира и уже смог выиграть один из турниров Большого шлема. В 2022 году он победил на Открытом чемпионате США. Однако в текущем сезоне с мейджорами у испанца пока не складывается. Australian Open он вынужден был пропустить из-за травмы, а на Ролан Гаррос проиграл Новаку Джоковичу во многом из-за того, что начало сводить мышцы ног, и в конце поединка Карлос уже не боролся. Есть шанс встретиться с Джоковичем в финале, но до него еще нужно добраться. Алькарас не безупречен. Проблемы ему смог доставить чилиец Николас Харри в третьем круге и итальянец Маттео Берреттини во втором. Обоим соперникам Карлос отдал по одному сету. Но в целом в каждом из этих матчей он контролировал игру. Большой плюс испанца в том, что он не играет по счету. Ему не важно проигрывает он или выигрывает в данный момент. Алькарас оказывает планомерное давление на соперников и в итоге побеждает.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Хольгер Руне на год младше своего оппонента. Сезон для него во взрослом теннисе только второй. Больших достижений на турнирах Большого шлема у датчанина нет. Но в этом году он стал показывать довольно высокие результаты. В актив он может занести себе выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в январе 2023 года. На Ролан Гаррос Руне повторил успех годичной давности и вновь вышел в четвертьфинал. Наконец, и на Уимблдоне он добрался до этой стадии, хотя в прошлом году зачехлил ракетку уже после первого матча на турнире. В активе Хольгера и четыре титула выигранных на турнирах АТР. В первом круге датчанин в трех сетах переиграл обладателя уайлд кард хозяина корта Джорджа Лоффхагена, затем во втором в тех же трех сетах сильного испанца Роберто Карбаллеса Баэну. В матче третьего круга с еще одним представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиной у датчанина возникли первые трудности. По ходу матча он проигрывал по партиям 1 – 2, но перевернул ход игры, и судьба поединка решалась после пятой партии на супертай-брейке. Руне выиграл со счетом 10 : 8. С болгарином Григором Димитровым тоже пришлось отыгрываться после первого сета, соперники сыграли два тай-брейка, но Хольгер победил в четырех партиях.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 44/4

победы/поражения Алькараса на траве — 9/0

рейтинг ATP Руне — 6

победы/поражения Руне в 2023 году — 38/12

победы/поражения Руне на траве — 8/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Руне

Серия Карлоса Алькараса на травяных кортах насчитывает девять побед подряд с учетом турнира, который он выиграл в Лондоне накануне Уимблдона. Баланс поединков на траве за всю карьеру у Хольгера Руне составляет 67 процентов.

Статистика личных встреч Алькарас — Руне

Несмотря на то, что оба сравнительно недавно выступают во взрослом теннисе, встречались она дважды. В 2021 году на турнире Next Gen ATP Finals в Италии на групповом турнире победил Карлос Алькарас. Спустя год на мастерсе в Париже Руне взял реванш, но относительный. Испанец тогда снялся по ходу второй партии.

Прогноз на матч Алькарас — Руне

Первая ракетка мира пока выглядит гораздо более уверенно, нежели датчанин. Неизвестно, чем бы закончился его поединок против Димитрова, не получи тот микротравму. Когда необходимо, Алькарас настолько увеличивает темп игры, что просто уничтожает своих соперников. Пример тому, матч против Берреттини, где итальянец выиграл первый сет, но дальше Карлос переключил передачу и довел дело до победы. Букмекеры и сейчас на стороне испанца. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,26, успех Руне оценивается коэффициентом 4,10.

Наш прогноз: неизвестно, что будет в ближайшем будущем, но пока Руне не ровня Алькарасу. Вполне вероятна победа испанца в трех сетах, по крайней мере можно сделать ставку на тотал меньше 36,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023