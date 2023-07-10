Уимблдон: Даниил Медведев — Кристофер Юбенкс прямая трансляция матча 12.07.2023

Теги Уимблдон Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Теннис

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев за выход в полуфинал Уимблдонского турнира поборется с американцем Кристофером Юбенксом. Матч состоится 12 июля, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Соперники встретятся на первом корте. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Медведев — Юбенкс прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Даниил Медведев ни разу до сих пор не выходил в четвертьфинал Уимблдона, но все равно считался одним из фаворитов турнира. Он и выступает здесь как фаворит. В каждом матче он побеждал своих соперников уверенно. Лишь в третьем круге в поединке против венгерского теннисиста Мартона Фучовича пришлось сыграть четыре сета. А вот в предыдущем круге полноценного матча не получилось, потому что польский теннисист Иржи Лехечка снялся по ходу второй партии. О предстоящем поединке с американцем Даниил высказался в том ключе, что постарается доставить ему проблемы и остановить его продвижение по сетке турнира. В пользу Медведева говорит и то, что времени на отдых у него было больше.

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Кристофер Юбенкс и в предыдущих матчах считался андердогом, а в поединке против пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса и подавно. Сам ход матча говорил о преимуществе греческого теннисиста, он вел по партиям сначала 1 – 0, затем 2 – 1, но в четвертом сете проиграл гейм на своей подаче, то же самое случилось и в пятой партии. Есть пока главная сенсация мужского одиночного турнира. Справедливости ради нужно заметить, что для Циципаса матч с американцем был уже третьим пятисетовиком на турнире, и сил он потратил немало. Кристофер уже может быть довольным собой, терять ему нечего, поэтому можно сотворить еще большую сенсацию.

Соперники играли друг с другом один раз, причем несколько месяцев назад в четвертьфинале мастерса в Майами. Медведев выиграл в двух сетах. Важно не думать о давлении, поскольку его считают фаворитом предстоящей игры. Нужно играть в свой теннис и пользоваться ошибками Юбенкса, в матче с Циципасом он совершил их немало. Букмекеры на стороне россиянина. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 1,20, выигрыш Кристофера оценивается коэффициентом 4,90.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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