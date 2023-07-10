Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдонского турнира сыграет с американцем Кристофером Юбенксом. Матч состоится 12 июля и пройдет на первом корте, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Даниил Медведев — Кристофер Юбенкс прямая трансляция матча 12.07.2023

У Даниила Медведева пока все идет по плану. Зная про сюрпризы с минусом, которые порой может доставить россиянин, как это было, например, на Ролан Гаррос, где он выбыл уже после матча первого круга, на траве Уимблдона тоже были некие опасения. Но пока он не позволяет никому усомниться в своем превосходстве. Даниил впервые в карьере дошел до стадии четвертьфинала на Уимблдоне и теперь имеет неплохие шансы пройти дальше, несмотря на то, что траву всегда считал своим нелюбимым покрытием. В первых двух матчах он справился в трех сетах сначала с хозяином корта и обладателем уайлд кард Артуром Фери, а затем с Адрианом Маннарино из Франции. В третьем круге соперник у него был несколько сложнее. Мартон Фучович из Венгрии смог победить в первом сете, но затем Медведев перевернул ход поединка и в каждом из последующих сетов брал геймы на подаче соперника, легко доведя дело до победы. В матче четвертого круга Даниилу предстояло еще более сложное испытание. Чешский теннисист Иржи Лехечка в первых трех матчах показал очень сильную игру и выбил американца Томми Пола. Но тут вмешался несчастный случай, во втором сете Иржи получил травму и закончил борьбу. Медведев вышел в четвертьфинал, не затратив много усилий.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Если бы не другой российский теннисист Роман Сафиуллин, то американец Кристофер Юбенкс носил бы звание главной сенсации Уимблдонского турнира. В основной сетке начинали играть тринадцать американцев, включая входящих в десятку мирового рейтинга Тэйлора Фрица и Фрэнсиса Тиафу, но в четвертьфинал вышел один-единственный Кристофер Юбенкс, который находится в пятом десятке рейтинга. До сих пор он ни разу не заходил так далеко по сетке на турнирах Большого шлема. максимум выходил во второй круг. Безумие — так он охарактеризовал все с ним происходящее. Но если посмотреть внимательнее, то особого безумия нет. Накануне Уимблдона он уверенно впервые в карьере выиграл турнир ATP на травяном покрытии в Мальорке и к мейджору подошел во всеоружии. Правда, ни один матч не дался ему легко. В первом и во втором кругах американцу потребовалось сыграть четыре сета в матчах против бразильца Тьягу Монтейру и британца Кэмерона Норри. Единственный пятисетовый матч был против австралийца Кристофера О’Коннелла, но там было три тай-брейка. Наконец, в пяти сетах был обыгран Стефанос Циципас.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 35/13

победы/поражения Медведева на траве — 6/4

рейтинг ATP Юбенкса — 43

победы/поражения Юбенкса в 2023 году — 34/16

победы/поражения Юбенкса на траве — 14/3

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Медведев — Юбенкс

Даниил Медведев чаще всего действует удачно в матчах против американских теннисистов, он выиграл 86 процентов таких поединков. Кристофер Юбенкс выиграл на травяном покрытии четыре матча подряд.

Статистика личных встреч Медведев — Юбенкс

Теннисисты провели друг с другом только один поединок, причем совсем недавно на мастерсе в Майами. Медведев в четвертьфинале оказался сильнее в двух сетах.

Прогноз на матч Медведев — Юбенкс

Американец прыгнул выше головы, хотя сложно сказать, где на этом турнире находится предел его возможностей. У Даниила Медведева есть много козырей в борьбе против Юбенкса. В первую очередь это великолепная защита, умение терпеть и брать максимум за счет ошибок соперника, а ошибаться Кристофер точно будет. Плюс времени на отдых у россиянина было гораздо больше. Букмекеры отдают ему серьезное преимущество. Winline предлагает на победу Даниила коэффициент 1,20, успех Кристофера оценивается коэффициентом 4,30.

Наш прогноз: в матче с Циципасом американец совершил 56 невынужденных ошибок. Если такое количество повторится в матче с Медведевым, то исход поединка будет очевиден. Даниил должен проходить в полуфинал с тоталом по геймам меньше 39,5

Результаты Уимблдон 2023

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