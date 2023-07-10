Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале Уимблдона встретится с действующим чемпионом турнира второй ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии. Матч состоится 11 июля, начало не ранее 16:45 по московскому времени.

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Встреча пройдет на Центральном корте турнира. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Рублев — Джокович прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Андрей Рублев проводит очередной успешный турнир. Дойдя до четвертьфинала Уимблдона, он теперь собрал целую коллекцию матчей на этой стадии всех турниров Большого шлема, но сделать следующий шаг до сих пор не удавалось. Сейчас сделать это будет очень трудно. Помня о том, как играл Андрей с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Australian Open, от предстоящего матча не приходится ждать ничего хорошего. Тогда он безоговорочно проиграл в трех сетах. Тем не менее в предыдущих четырех матчах статистика Рублева была на высоком уровне. Да, были небольшие провалы, но в целом преимущество его над соперниками было солидным. Если он сохранит этот запал, то даст бой Джоковичу.

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Новак провел очень сложный двухдневный поединок против поляка Хуберта Хуркача, и теперь главный вопрос в том, хватит ли ему сил на борьбу третий день подряд. Хуркач оказал второй ракетке мира очень серьезное сопротивление и заставил его играть по максимуму. У обоих теннисистов процент очков, выигранных на первой подаче, превысил 80 процентов. У Рублева он в предыдущем матче с Александром Бубликом был чуть выше 70 процентов. Однако в любой сложной ситуации Новак остается самим собой. Несмотря на сложности он продолжает играть в свой теннис, ставит в тупик своих соперников и в итоге побеждает.

Трава покрытие коварное. Ни один из теннисистов, вышедших в четвертьфинал, не прошел весь турнир без проблем. У всех есть уязвимые места. Однако если сравнивать все ту же статистику, то у серба она лучше, чем у Рублева практически по всем показателям. К тому же создается впечатление, что у Андрея есть какой-то комплекс. Время доказать обратное, но букмекеры считают, что у россиянина шансов практически нет. Winline предлагает на победу Рублева коэффициент 9,80, выигрыш Джоковича оценивается коэффициентом 1,08.

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