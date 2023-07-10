Рублев — Джокович прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Теги Новак Джокович Уимблдон Андрей Рублев Теннис

В четвертьфинале Уимблдона 2023 в мужской одиночной сетке турнира россиянин Андрей Рублев встретится со второй ракеткой мира и действующим чемпионом Новаком Джоковичем из Сербии. Матч состоится на Центральном корте 11 июля, начало не ранее 16:45 по московскому времени.

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Уимблдон: Андрей Рублев — Новак Джокович прямая трансляция матча 11.07.2023

Андрей Рублев, наконец, собрал коллекцию из всех четвертьфиналов на турнирах Большого шлема. Он впервые в карьере смог дойти до этой стадии на Уимблдоне. Собственно в теннисных кругах Рублева давно уже называют «мистером Четвертьфинал», так как эта стадия на мейджорах для него всегда становится камнем преткновения. Вот и на этот раз соперник у седьмой ракетки мира более чем серьезный. Пока у Андрея каждый следующий матч на травяных кортах Уимблдона получается сложнее предыдущего. В первом круге все было довольно просто, россиянин переиграл австралийца Макса Перселла в трех сетах. Во втором матче было серьезное испытание в лице соотечественника Аслана Карацева, тут первую партию Рублев проиграл на тай-брейке и выиграл в трех других. В третьем круге соперником был Давид Гоффен из Бельгии, тут были все те же четыре сета, но уже с двумя тай-брейками. Наконец в прошлом матче Андрей встречался с принципиальным соперником Александром Бубликом. Именно казахстанец выиграл в их недавнем финале в Галле. Россиянин жаждал реванша и получил его, Правда взяв первые два сета, в двух последующих Рублев уступил на тай-брейках и лишь в заключительной партии доказал свое превосходство.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Новак Джокович планомерно проходит одного своего соперника за другим. Первые три матча на Уимблдоне у него получились примерно одинаковыми. Серб выигрывал в трех сетах и в одном из них обязательно на тай-брейке. Многие полагали, что в третьем круге швейцарец Стэн Вавринка окажет Джоковичу более серьезное сопротивление, но видимо ветеран уже не может выступать на равных с топовыми теннисистами. Вот кто действительно доставил проблемы Джоковичу, так это поляк Хуберт Харкач в матче четвертого круга. Он просто бомбардировал серба эйсами, за игру их накопилось 33, процент первой подачи у Хуберта был 73, процент выигранных очков на первой подаче 81. Матч соперники начали играть 9 июля, но сыграли только два сета, в обоих на тай-брейках выиграл Джокович. Продолжение вышло еще более напряженным 10 июля. В третьем сете Хуркач взял гейм на подаче второй ракетки мира, но видимо сам испугался своей прыти, немного потерял концентрацию, и Ноле ответил ему тем же в четвертом гейме, который стал последним.

  • покрытие корта — трава
  • рейтинг ATP Рублева — 7
  • победы/поражения Рублева в 2023 году — 37/13
  • победы/поражения Рублева на траве — 10/1
  • рейтинг ATP Джоковича — 2
  • победы/поражения Джоковича в 2023 году — 32/4
  • победы/поражения Джоковича на траве — 5/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Рублев — Джокович

Статистика Андрея Рублева в матчах с сербскими теннисистами примерно 50 на 50, он выиграл 54 процента таких поединков. Новак Джокович выиграл на Уимблдоне уже 32 матча подряд.

Статистика личных встреч Рублев — Джокович

В какой-то степени нам предстоит увидеть ремейк их последнего матча в январе на Australian Open. Тогда Рублев и Джокович тоже играли в четвертьфинале, но серб отдал Андрею только семь геймов. Всего они пересекались четырежды, у россиянина только одна победа в Белграде на грунте в апреле прошлого года. На траве соперники не встречались никогда.

Прогноз на матч Рублев — Джокович

Только внешне иногда может показаться, что Джокович железный. Однако он не робот и тоже может совершать ошибки, как это было в третьем сете против Хуберта Хуркача. Другой момент, хватит ли сил сербу восстановиться за сутки, Андрей провел свой поединок двумя днями ранее и времени на отдых имел больше. Букмекеры отдают преимущество Новаку. Winline предлагает на его победу коэффициент 9,80, успех Рублева оценивается коэффициентом 1,08.

Наш прогноз: если Андрей сможет выкинуть из головы все ненужные мысли, то сможет навязать Джоковичу борьбу. В конце концов он ничуть не слабее Хуркача. Многое будет зависеть от самого Новака. Если он будет в порядке, то в очередной раз победит. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 32,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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