Медведев о том, что Азаренко освистали на «Уимблдоне»: «Наверное, на это не было причин. Думаю, люди просто не знали всей истории»

Теги Уимблдон болельщики ATP WTA Виктория Азаренко Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что Виктория Азаренко освистали на «Уимблдоне».

Это случилось после матча с Элиной Свитолиной, который белоруска проиграла на решающем тай-брейке.

«Это все недопонимание. Мне очень жаль Вику, потому что она проиграла 9:11 на решающем тай-брейке. Это очень жестко.

Мне очень понравился ее ответ на пресс-конференции – что матч был отличным и нужно говорить о теннисе. Она проявила уважение к решению Свитолиной, что та не будет жать руку. Но не все на стадионе знали эту историю. Они просто увидели, что Вика не пожала руку. Думаю, поэтому начали гудеть.

Жаль, что ее освистали – наверное, без причин. Думаю, люди просто не знали всей истории, поэтому так произошло».

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4 комментария

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Vale1
Свистеть проще, чем мозгами шевелить и узнавать хоть какую-то информацию...
+21
-2
+19
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Iva_Nova
Даня красавец
+12
-1
+11
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TennisForever
Молодец ,Даня,всё ты верно говоришь 👋
+3
0
+3
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murzzzzzilka
Они даже Медведева об этом умудрились спросить🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Еще одно доказательство того, что им нужен только хайп.
+2
0
+2
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