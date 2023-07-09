Во вторник, 11 июля, на Уимблдонском турнире за выход в полуфинал будут бороться четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула и теннисистка из Чехии Маркета Вондроушова. Начало матча не ранее 13:00 по московскому времени.

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Пегула — Вондроушова прогноз на матч Уимблдон 2023 четвертьфинал

Для Джессики Пегулы этот Уимблдон может стать прорывным. Несмотря на нелюбовь к травяному покрытию она показывает уверенную игру и буквально громит своих соперниц. Лишь в первом круге ей пришлось столкнуться с упорным сопротивлением со стороны еще одной американки Лорин Дэвис, пришлось играть все три сета. В дальнейшем она по очереди выиграла у испанки Кристины Букши, итальянки Элизабетты Коччаретто и Леси Цуренко из Украины. В каждом из матчей она отдавала соперницам только по четыре-пять геймов. Можно согласиться, что среди них не было теннисисток уровня первой десятки рейтинга, тем не менее ранее Пегула могла оступиться и в матче с соперницей из второй сотни.

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Маркета Вондроушова тоже в рейтинге находится далеко от первой десятки, но на протяжении всего турнира показывает уверенную игру. Да и соперницы у нее были куда более сильными чем у Пегулы. Самым сложным для Маркеты получился матч четвертого круга против соотечественницы Мари Бузковой, которая тоже находится в отличной форме. Первый сет Вондроушова проиграла, но собралась, сумела проявить характер и выиграла в двух других партиях. Маркете не привыкать играть на поздних стадиях турниров Большого шлема. В 2019 году она доходила до финала на Ролан Гаррос, но с тех пор несколько утратила свои позиции.

Соперницы ранее друг с другом не встречались. У каждой сейчас хороший шанс, чтобы даже выиграть турнир. Впереди, скорее всего, будет поединок против Иги Швентек, но та сейчас не в самой лучшей форме. Чьи аргументы окажутся более весомыми, защита Пегулы или атака Вондроушовой? Букмекеры отдают небольшое преимущество американке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, выигрыш Маркеты оценивается коэффициентом 2,25.

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