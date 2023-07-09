Американка Джессика Пегула продолжает успешное выступление на Уимблдонском турнире. За выход в четверку сильнейших она поборется с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой. Матч состоится 11 июля, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Джессика Пегула — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 11.07.2023

Джессика Пегула уже десять лет играет в туре, но серьезные успехи начали приходить к ней только в последние годы. Она выиграла два турнира WTA, прочно обосновалась в десятке мирового рейтинга, а на турнирах Большого шлема собрала коллекцию из четвертьфиналов. На Уимблдоне она дошла до этой стадии впервые, причем очень уверенно. Лишь в первом матче против соотечественницы Лорин Дэвис Джессике пришлось играть три сета. В дальнейшем она обыгрывала своих соперниц в двух, причем отдавала минимальное количество геймов, играя чем дальше, тем увереннее. Испанка Кристина Букша смогла забрать у Пегулы пять геймов, а итальянка Элизабетта Коччаретто и Леся Цуренко из Украины всего по четыре. Поклонникам американки внушает оптимизм еще и стабильная игра Джессики. Ранее она не всегда могла совладать с нервами. К тому же она не большая поклонница игры на травяном покрытии, но пока у нее все идет по плану. Можно согласиться с тем, что среди соперниц Пегулы пока не было по-настоящему сильных, но она их не выбирала, и справляться нужно с каждой.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Игра с Маркетой Вондроушовой будет хорошей проверкой для американки. Чешская теннисистка пока не добивалась больших успехов. Лучшее ее достижение в рейтинге WTA — четырнадцатая позиция в 2019 году. Сейчас она находится в пятой сотне, но по итогам турнира точно поднимется выше. Играть в четвертьфинале турнира Большого шлема для нее опыт не первый. Самым успешным в этом плане стал для нее тот же 2019 год, когда она дошла до финала Ролан Гаррос. На Уимблдоне ее высшим достижением до сих пор был выход во второй круг в 2021 году. Предпосылки для удачного выступления на кортах Уимблдона были. Во-первых, Маркета в этот сезоне довольно стабильно играла на всех турнирах, откровенных провалов не было, и везде она доходила, как минимум, до второго круга. Во-вторых, в июне на траве Бердина она смогла также дойти до четвертьфинала, где уступила Марии Саккари. Соперницы Вондроушовой на текущем турнире были гораздо сильнее, чем у Пегулы. В первом круге Маркете противостояла другая американка Пейтон Стернс, в итоге чешка одержала победу в двух сетах. Так же удачно она сыграла во втором круге против Вероники Кудерметовой и в третьем в матче с Донной Векич из Хорватии. Самым упорным получился предыдущий поединок против соотечественницы Мари Бузковой, тут Вондроушова выиграла в трех сетах.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Пегулы — 4

победы/поражения Пегулы в 2023 году — 35/11

победы/поражения Пегулы на траве — 6/1

рейтинг ATP Вондроушовой — 42

победы/поражения Вондроушовой в 2023 году — 28/10

победы/поражения Вондроушовой на траве — 6/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Пегула — Вондроушова

Американка смогла выиграть восемь из десяти последних матчей на травяном покрытии. Маркете Вондроушовой в последнее время удаются матчи на Туманном Альбионе. Она выиграла в Англии десять последних поединков подряд.

Статистика личных встреч Пегула — Вондроушова

Ранее соперницы на теннисных турнирах друг с другом не играли, встреча в четвертьфинале Уимблдона станет первой.

Прогноз на матч Пегула — Вондроушова

Точно можно сказать, что матч не будет легкой прогулкой для Пегулы. Ее соперница набрала в последнее время отличную форму и выиграла у нескольких теннисисток, стоящих выше нее в рейтинге. Стиль игры Джессики оборонительный, Маркета, наоборот, любит атаковать и навязывать свою игру. Большой сенсацией победа чешки точно не станет. Букмекеры отдают предпочтение Пегуле, но рызрыв в коэффициентах небольшой. Winline предлагает на победу Джессики коэффициент 1,68, успех Вондроушовой оценивается коэффициентом 2,25.

Наш прогноз: тут двумя сетами дело явно не обойдется, победит та, которая проявит характер и не дрогнет. Можно рискнуть и поставить на победу Маркеты, но все же более очевидный вариант — тотал по геймам больше 21,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023