Уимблдон: Мирра Андреева — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 10.07.2023

Теги Уимблдон Мэдисон Киз Мирра Андреева Теннис

Россиянка Мирра Андреева в четвертом круге Уимблдонского турнира постарается преподнести еще один сюрприз. Ее соперницей будет опытная американка Мэдисон Киз. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Андреева — Киз прогноз на матч Уимблдон 2023

Теннисистки будут играть на втором корте. Прямую видеотрансляцию встречи соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Мирра Андреева проводит первый сезон во взрослом теннисе, в рейтинге она находится в начале второй сотни, поэтому на турнирах Большого шлема ей приходится начинать с квалификации. Так было на Ролан Гаррос, где она добралась до третьего круга, Так происходит и на Уимблдоне, где она уже улучшила свое достижение и вышла в четвертый круг. Назвать сенсациями ее победы уже нельзя. Теннисный мир начинает понемногу к ним привыкать, и все прочат Мирре большое будущее. Но в туре есть много россиянок, которым прочили большое будущее, но на поверку выяснилось, что их максимум находиться на подступах к первой десятке мирового рейтинга. Будем надеяться, что Андреева пришла всерьез и надолго за титулами.

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Судя по всему, Мэдисон Киз вышла на пик формы. Накануне Уимблдона она выиграла турнир в Истбурне, а здесь каждую из своих соперниц она обыграла в двух сетах. Справедливости ради надо сказать, что соперницы были намного ниже ее в рейтинге. Андреева же, наоборот, в каждом из своих матчей считалась андердогом. Лучший результат Мэдисон на Уимблдоне — выход в четвертьфинал в 2015 году, а лучшее достижение на турнирах Большого шлема в целом — игра в финале Открытого чемпионата США в 2017 году. На счету американки семь титулов на турнирах WTA. С учетом Истбурна у нее уже восемь побед подряд на травяном покрытии. В первых трех кругах она не отдала соперницам ни одного сета.

Большой плюс для Киз в том, что отдыхала она на сутки больше чем Андреева, следовательно сэкономила силы. Ранее соперницы друг с другом не играли. В предстоящем поединке россиянка в очередной раз будет андердогом, хотя ей не привыкать. Букмекеры отдают преимущество Мэдисон. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,40, выигрыш россиянки оценивается коэффициентом 3,15.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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