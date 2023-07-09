Российская теннисистка Мирра Андреева в четвертом круге Уимблдонского турнира будет играть с американкой Мэдисон Киз. Матч соперниц состоится на втором корте, начало в 13:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Мирра Андреева — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 10.07.2023

Складывается впечатление, что организаторы турнира безжалостны к юной россиянке. Она свой матч третьего круга вынуждена была проводить накануне днем из-за частой дождливой погоды, тогда как все остальные теннисистки сыграли двумя днями ранее, в том числе и Мэдисон Киз. При этом время начала поединка поставили самое раннее. То есть изначально теннисистки не в равных условиях. Но болельщики все равно ждут от Мирры очередного подвига. Только ленивый не сравнил ее выступление на нынешнем турнире с тем что показывала Мария Шарапова в свои шестнадцать лет. Ее рейтинг в ту пору был похожим, она находилась в конце второй сотни. Правда для Шараповой ее Уимблдон завершился успешно, она выиграла в финале у Серены Уильямс. Андреева в этом году делает первые шаги во взрослом теннисе, и любой результат будет признан успешным. Она впервые в карьере прошла в четвертый круг турнира Большого шлема. Ранее на Ролан Гаррос Мирра проиграла в третьем. Здесь в первом матче она в трех сетах смогла переиграть опытную китаянку Сиюй Ван. Затем во втором круге Андреева выиграла у десятой сеянной Барборы Крейчиковой, хотя вынуждена была сняться во втором сете после счета 0 : 4. В третьем круге Мирра обыграла другую россиянку Анастасию Потапову.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Мэдисон Киз опытная и очень сильная теннисистка. Она умеет и любит выступать на травяном покрытии, ее послужной список внушает уважения. На счету американки семь побед на турнирах WTA, на каждом из турниров Большого шлема она доходила как минимум до четвертьфинала, а лучшее достижение — выход в финал Открытого чемпионата США в 2017 году, Андреева в ту пору делала первые шаги в теннисе. К Уимблдону Мэдисон подошла в полной готовности, выиграв турнир в Истбурне. Там в полуфинале она смогла выиграть у соотечественницы Коко Гауфф, а в финале у Дарьи Касаткиной. На текущем турнире она не давала своим соперницам ни единого шанса. В первом круге Киз играла с хозяйкой корта и обладательницей уайлд кард Сонай Картал и выписала в первом сете «баранку», во втором отдала лишь три гейма. Во втором круге был поединок с квалифаем из Швейцарии Виктории Голубич. Та оказала более серьезное сопротивление, но вновь победа в двух сетах. В предыдущем матче Мэдисон отдала всего четыре гейма украинке Марте Костюк.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Андреевой — 102

победы/поражения Андреевой в 2023 году — 28/3

победы/поражения Андреевой на траве — 6/0

рейтинг ATP Киз — 18

победы/поражения Киз в 2023 году — 24/8

победы/поражения Киз на траве — 8/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Андреева — Киз

С учетом матчей в квалификации Мирра Андреева обыграла уже шесть соперниц на травяном покрытии. У Мэдисон Киз с учетом Истбурна таких встреч уже восемь. Кроме того, американка выиграла шесть из семи последних матчей на турнирах Большого шлема.

Статистика личных встреч Андреева — Киз

Ранее соперницы на теннисных турнирах не пересекались, встреча в рамках Уимблдона будет первой.

Прогноз на матч Андреева — Киз

От Мирры Андреевой не знаешь, чего ожидать. В свои 16 лет она показывает очень уверенную игру. Если взять ее соперниц в основной сетке, то каждая из них была выше рейтингом, чем те, с которыми встречалась Мэдисон. Чего стоит одна Барбора Крейчикова, которая выше американки в рейтинге. Но участь россиянки на турнире уже такова, что в каждом матче она будет андердогом. Букмекеры отдают преимущество Киз. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,40, успех Мирры оценивается коэффициентом 3,15.

Наш прогноз: конечно, хочется еще одной сенсации от Мирры Андреевой, но хватил ли ей сил, все-таки Мэдисон отдыхала больше и смогла подготовиться лучше, этот фактор может стать решающим. Предлагаем сделать ставку Ф1 (+4,5) и тотал больше 21,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023