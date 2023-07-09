Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев в матче четвертого круга на Уимблдонском турнире сыграет с чешским теннисистом Иржи Лехечкой. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Даниил Медведев – Иржи Лехечка прямая трансляция матча 10.07.2023

Даниилу наверняка было обидно пропускать прошлогодний Уимблдон, куда не допустили российских и белорусских спортсменов. Ведь годом ранее он сумел показать свой лучший результат, когда вышел в четвертьфинал. На этот раз он смог тот результат повторить, и есть все предпосылки считать, что Медведев может пройти по сетке дальше. Пока он еще ни разу не дал повода усомниться в своих силах. В первом круге встречался с обладателем уайлд кард британцем Артуром Фери, в каждом из сетов взял по гейму на подаче соперника и без труда вышел во второй круг. Здесь пришлось играть с более опытным противником французом Адрианом Маннарино те же три сета, но в заключительном выиграл на тай-брейке. Наконец в предыдущем матче соперником Даниила был Мартон Фучович из Венгрии, который показывал на турнире уверенный теннис. Венгр смог забрать первый сет, но не более. В дальнейшем россиянин не дал усомниться в своем превосходстве. Медведев знает как побеждать на турнирах Большого шлема, в 2021 году он выиграл US Open, дважды играл в финале Australian Open, и сейчас есть хороший шанс как минимум выйти в четвертьфинал.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Вряд ли с этим согласится его следующий соперник Иржи Лехечка. Чех относится к теннисистам нового поколения, ему 21 год, по сути, он ровесник Карлоса Алькараса, Хольгера Руне, Янника Синнера. Однако у трех перечисленных уже были победы на турнирах АТР, серьезные успехи на мейджорах, а вот у Лехечки пока ничего подобного. На турнирах Большого шлема Иржи только в этом сезоне стал добиваться успехов. На Australian Open чех дошел до четвертьфинала, на Ролан Гаррос вышел во второй круг, на Уимблдоне уже в четвертый. Причем ранее он дальше первого круга пройти не мог, нет у него пока и побед на турнирах ATP Tour. Однако прогресс очевиден. Если в матче первого круга он победил соперника ниже себя рейтингом обладателя уайлд кард Себастьяна Офнера из Австрии, то дальше он выступал уже андердогом. У аргентинца Франсиско Серундоло он выиграл очень легко, отдав сопернику в каждой партии всего по два гейма. Зато с американцем Томми Полом пришлось помучится. В первых двух сетах чех выиграл, но затем отдал два на тай-брейках. Лишь в пятом он собрался и довел матч до победы.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 34/13

победы/поражения Медведева на траве — 5/4

рейтинг ATP Лехечки — 37

победы/поражения Лехечки в 2023 году — 28/19

победы/поражения Лехечки на траве — 5/4

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Медведев — Лехечка

За последних два появления на Уимблдонском турнире Медведев выиграл шесть из семи поединков. Иржи Лехечке непросто даются встречи с российскими теннисистами, в четырех из последних пяти таких матчах он проиграл.

Статистика личных встреч Медведев — Лехечка

Соперники раньше друг с другом на официальных турнирах не встречались, матч на Уимблдоне станет первым очным.

Прогноз на матч Медведев — Лехечка

Несмотря на относительно низкий рейтинг Лехечка все-таки очень опасный соперник для Медведева. Чех играет на кураже, и усомниться в его успехе позволяет только предыдущий пятисетовый поединок, в котором он потратил много сил, а также большое количество невынужденных ошибок. Их было даже больше, чем у соперника Томми Пола. С Медведевым их нужно исключить, иначе ни о каком успехе не может быть речи. Букмекеры на стороне россиянина. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,26, успех Лехечки оценивается коэффициентом 3,95.

Наш прогноз: Медведев пока методично переламывает своих соперников. Даже проиграв первый сет в матче с Фучовичем, он не стал паниковать, быстро перевернул ход поединка и выиграл. Подобное можно будет увидеть и в матче с Лехечкой. Ставим на тотал по геймам меньше 38,5

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023