В четвертом круге Уимблдона 2023 российского теннисиста, третью ракетку мира Даниила Медведева ждет серьезное испытание в лице прогрессирующего Иржи Лехечки из Чехии. Матч соперники проведут 10 июля, начало не ранее 13:30 по московскому времени.

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Медведев – Лехечка прогноз на матч Уимблдон 2023

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Даниил Медведев искушенный и опытный турнирный боец, у которого в активе есть победа на Открытом чемпионате США, два финала на Australian Open, двадцать побед на турнирах АТР, причем пять из них уже в этом сезоне. Столько же титулов в 2023 году только у первой ракетки мира Карлоса Алькараса. При этом на Уимблдоне Даниил никогда ранее не добирался до четвертьфинала, и сейчас для этого есть хороший шанс. Подобное вполне могло произойти в прошлом году, но организаторы отказали в участии российским и белорусским спортсменам. Пока по турнирной сетке Медведев идет очень уверенно. В трех матчах он в общей сложности отдал своим соперникам лишь один сет, в третьем круге венгру Мартону Фучовичу.

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Сложно сказать, с каким настроем выйдет на поединок Иржи Лехечка. Ему 21 год, а в этом возрасте спортсмены не всегда демонстрируют стабильный теннис, даже тот же Карлос Алькарас. Прорывным для чеха стал нынешний сезон, где он смог удачно выступить на Australian Open, там он также дошел до четвертого раунда. Здесь на турнире он в первых двух матчах уверенно обыграл сначала Себастьяна Офнера из Австрии, а затем аргентинца Франсиско Серундоло в трех сетах. Но уже в третьем матче против сильного американца Томми Пола чех выдал огромное количество невынужденных ошибок. Первые два сета он выиграл, но затем в двух партиях уступил на тай-брейках. В итоге Иржи довел дело до победы, но, как говорится, осадочек остался.

Ранее соперники друг с другом не встречались, но специалисты склоняются к победе Медведева, за счет его опыта, уверенности, умении хорошо играть на приеме и на задней линии. Соперников такого уровня у Лехечки на турнире пока не было, к тому же россиянам он проиграл четыре из пяти последних матчах. Впору говорить о комплексе. Букмекеры отдают преимущество третьей ракетке мира. Winline предлагает на победу Даниила коэффициент 1,26, выигрыш чеха оценивается коэффициентом 3,95.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023