Первая ракетка мира Карлос Алькарас в матче четвертого круга Уимблдонского турнира встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Карлос Алькарас – Маттео Берреттини прямая трансляция матча 10.07.2023

Карлос Алькарас уже смог заявить о себе так, что многие видят в нем будущего Рафаэля Надаля, как минимум, а как максимум Надаля, Джоковича и Федерера в одном флаконе. Но если говорить объективно, то пока молодому испанцу далеко до упомянутых теннисистов. Впрочем, ему совсем недавно исполнилось двадцать лет и у него вагон времени, чтобы выйти на уровень, который позволит доминировать долгие годы. В том числе доминировать на турнирах Большого шлема. Пока у Алькараса в активе только одна победа на Открытом чемпионате США, хотя и сезон у него был полноценный всего один. На Ролан Гаррос Новак Джокович в очередной раз показал, что он по-прежнему является лидером мирового тенниса. Сейчас на Уимблдоне для испанца каждый матч серьезная проверка. Он второй год подряд смог выйти в четвертый круг турнира. В прошлом году на этом этапе он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В первом круге Карлос без проблем в трех сетах обыграл француза Жереми Шарди, затем также его соотечественника Александра Мюллера, причем здесь пришлось играть один тай-брейк. В третьем круге Алькарас уступил чилийцу Николасу Харри один сет.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Маттео Берреттини соперник для Карлоса куда более серьезный нежели были до этого. Для итальянца Уимблдонский турнир можно назвать самым любимым, два года назад он играл здесь в финале и уступил Новаку Джоковичу. Сейчас он успешно прошел всех своих соперников, хотя и не без проблем. В первом круге ему противостоял соотечественник Лоренцо Сонего, для победы понадобилось сыграть четыре сета с двумя тай-брейками. Второй матч с австралийцем Алексом де Минауром вышел гораздо более легким, итальянец выиграл в трех сетах. Самым сложным соперником стал в третьим круге Александр Зверев из Германии, но вновь победа в трех партиях, правда в двух из них пришлось играть тай-брейки. Интересно наблюдать за тем, насколько преображается игра Берреттини на Уимблдоне. На протяжении всего сезона у него больших успехов не было, на турнирах ATP Tour он ни разу далее третьего круга не заходил. Все может и сейчас ограничится этим этапом, но, учитывая, что трава любимое покрытие итальянца, Алькараса ждет тяжелое испытание.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 43/4

победы/поражения Алькараса на траве — 8/0

рейтинг ATP Берреттини — 38

победы/поражения Берреттини в 2023 году — 12/8

победы/поражения Берреттини на траве — 3/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Берреттини

В последних шести матчах Алькараса из девяти с соперниками, входящими в Топ-50 мирового рейтинга он как минимум проигрывал один сет. Берреттини победил в трех из последних пяти матчей, когда выступал андердогом.

Статистика личных встреч Алькарас — Берреттини

История личных встреч соперников насчитывает три матча, в двух побеждал Алькарас, при этом один матч проходил на турнире Большого шлема в Австралии в 2022 году. Тогда выиграл Берреттини в третьем круге. Последний поединок состоялся более года назад на грунтовом турнире в Бразилии, там Алькарас выиграл в трех сетах.

Прогноз на матч Алькарас — Берреттини

Для Алькараса это будет серьезная проверка на прочность. Он и сейчас считается одним из главных претендентов на победу, но матч с Берреттини покажет, готов ли он к ней. Трава — любимое покрытие итальянца, у него отличная первая подача. Если она не подведет, а к этому есть все предпосылки, то поединок точно будет затяжным. Букмекеры отдаю преимущество первой ракетке мира, но оно уже не такое безоговорочное, как было в предыдущих матчах. Winline предлагает на победу испанца коэффициент 1,40, успех Берреттини оценивается коэффициентом 2,95.

Наш прогноз: если ставка на победу одного или другого теннисиста вызывает сомнения, то на тотал по геймам можно смело ставить больше 41,5. Берреттини с каждым матчем действует все увереннее, а Алькарасу с каждой игрой приходится сложнее.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023