Лидер мирового мужского тенниса испанец Карлос Алькарас в матче четвертого круга на Уимблдоне 2023 встретится с опытным итальянцем Маттео Берреттини. Матч состоится 10 июля и начнется не ранее 13:30 по московскому времени.

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Алькарас — Берреттини прогноз на матч Уимблдон 2023

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Алькарас по сути проводит лишь третий полноценный сезон. При этом на его счету за это время уже одиннадцать побед на турнирах АТР и трофей на Открытом чемпионате США в 2022 году. После той победы многие считали, что теперь Алькарас будет штамповать успехи на мейджорах. Может быть оно так и случилось бы, но в Австралию в январе он приехать не смог из-за травмы, а на Ролан Гаррос помешал Новак Джокович, который оказался сильнее в полуфинальном поединке. Сейчас они могут встретиться только в финале, но туда нужно еще выйти. С каждым матчем Карлосу приходится все сложнее. В третьем круге он проиграл один сет не самому сильному чилийцу Николасу Харри.

Маттео Берреттини обычно находится в тени своих более известных соотечественников, того же Янника Синнера, но наступает время турниров на травяном покрытии, и игра итальянца преображается. У Берреттини нет побед на турнирах Большого шлема, но в Австралии и США он доходил до полуфинала, а высшим его достижением является выход в финал Уимблдона в 2021 году. Победить не удалось все по той же причине. Новак Джокович не закончил карьеру и продолжает успешно выступать в туре. Если Алькарасу играть с каждым матчем становится все сложнее, то Маттео, наоборот, без особых проблем проходит соперников выше себя в рейтинге. Сенсацией его победа над первой ракеткой мира не станет.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Ранее теннисисты встречались трижды, две победы на счету испанца, в том числе в последнем матче на грунтовом турнире в Рио-де Жанейро. Но Берреттини выиграл в более статусном поединке в 2022 году в третьем круге Australian Open. Букмекеры отдают преимущество Алькарасу. Winline предлагает на победу испанца коэффициент 1,40, выигрыш Берреттини оценивается коэффициентом 2,95.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023