Семикратный победитель Уимблдонского турнира серб Новак Джокович в матче за выход в четвертьфинал поборется с польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Встреча состоится 9 июля на Центральном корте, начало не ранее 16:15 по московскому времени.

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Уимблдон: Новак Джокович – Хуберт Хуркач прямая трансляция матча 09.07.2023

Рекордсменам по победам на Уимблдоне в мужской сетке одиночного турнира является Роджер Федерер, он выигрывал турнир восемь раз. В 2017 году был выигран восьмой титул, и швейцарец закончил выступления. На счету Новака Джоковича к тому моменту было три победы на Уимблдонском турнире. С тех пор кроме серба в Англии никто не побеждал, теперь у него титулов семь, и есть все шансы, чтобы повторить достижение великого Федерера. Сделать это будет непросто, на текущем турнире очень много претендентов желающих сбросить фаворита с трона. Но пока он по сетке движется довольно уверенно. В первом круге Ноле выиграл у аргентинца Педро Качина, во втором у австралийца Джордана Томпсона, в третьем победил другого швейцарского ветерана Стэна Вавринку. Каждый из этих поединков продолжался три сета, в каждом из них в одном случае доходило дело до одного тай-брейка, и все они удивительно напоминают матчи Джоковича на недавнем Ролан Гаррос. Он тратит для победы ровно столько усилий, сколько требуется. Чем все закончилось во Франции, мы хорошо помним.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Хуберт Хуркач постоянно находится на подступах к первой десятке мирового рейтинга. Он уже был в ней, наивысшая позиция в карьере девятая, и достиг он ее в ноябре 2021 года. Однако поляку все время не хватает усилий для того чтобы из теннисистов второго ряда перейти к претендентам на победу в турнире Большого шлема. Травяное покрытие он любит и в том же 2021 году доходил на Уимблдоне до полуфинала, где уступил итальянцу Маттео Берреттини. По силам он и сейчас может пройти дальше, но на другой половине корта пока непобедимый для него соперник. К Уимблдону Хуберт готовился на двух турнирах. Сначала в начале июня он играл в Штутгарте, где дошел до полуфинала и уступил хозяину корта Яну-Леннарду Штруффу. Менее удачным для поляка получился следующий турнир в Галле, где он выбыл во втором круге. Путь к четвертому кругу у Хуркача был во многом похожим на матчи Джоковича. Он также в трех сетах переиграл сначала испанца Альберт Рамоса-Виноласа, затем британца и обладателя уайлд кард Яна Чоински, а в предыдущем поединке выиграл у итальянца Лоренцо Музетти.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Джоковича — 2

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 31/4

победы/поражения Джоковича на траве — 4/0

рейтинг ATP Хуркача — 18

победы/поражения Хуркача в 2023 году — 26/14

победы/поражения Хуркача на траве — 7/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Джокович — Хуркач

Победив Стэна Вавринку, Новак Джокович открыт четвертый десяток побед подряд на Уимблдоне. В двенадцати последних матчах подряд Хуберт Хуркач выигрывает как минимум один сет.

Статистика личных встреч Джокович — Хуркач

С 2019 года соперники сыграли друг с другом пять раз, причем на трех разных покрытиях. Во всех матчах побеждал Джокович. Последний раз это случилось в марте 2023 года в четвертьфинале турнира в Дубае. Четыре года назад они уже играли на Уимблдоне в третьем круге, тогда поляку удалось выиграть один сет у своего соперника.

Прогноз на матч Джокович — Хуркач

В последнее время создается впечатление, что кто бы не противостоял Джоковичу, совладать с ним очень сложно. Многие думали, что получится у Алькараса на Ролан Гаррос, ан нет. Серб играет очень рационально и зря силы не тратит. Хуркач точно сможет доставить сербу проблемы, но для победы этого может не хватить. Букмекеры считают, что даже проблем у Джоковича не будет. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,05, успех польского теннисиста оценивается коэффициентом 10,00.

Наш прогноз: многие предполагают, что Хуркач сможет забрать у Новака один сет, но даже эта задача представляется крайне маловероятной. Наверняка мы увидим как минимум, один тай-брейк, но в целом преимущество второй ракетки мира не вызывает сомнений. Можно поставить на фору Джоковича минус 6,5 и тотал по геймам меньше 32,5

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023