Уимблдон: Новак Джокович – Хуберт Хуркач прямая трансляция матча 09.07.2023

Новак Джокович продолжает уверенно продвигаться по сетке очередного Уимблдонского турнира, и в четвертом круге ему будет противостоять первая ракетка Польши Хуберт Хуркач. Матч состоится 9 июля, начало не ранее 16:15 по московскому времени.

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Джокович — Хуркач прогноз на матч Уимблдон 2023

Соперники сыграют на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Если Новак Джокович сумеет сохранить текущую форму, то ему покорится не только Уимблдон, но и другие турниры Большого шлема. Прямо сейчас он находится на пути к сезонному Большому шлему. Пока это удавалось сделать только американцу Дональду Баджу и австралийцу Роду Лейверу, причем дважды и во второй раз уже в Открытую эру в 1969 году. То есть за более чем 50 следующих лет повторить тот успех не получилось ни у кого. Так что можно сказать с небольшой долей пафоса, что Джокович сейчас борется не столько с соперниками, сколько с историей. Его явно не волнует строчка в мировом рейтинге, где он всего лишь второй.

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Хуберт Хуркач явно хочет хотя бы повторить свой успех двухлетней давности, когда он играл в полуфинале Уимблдона, но уступил Маттео Берреттини. Сделать это сейчас будет чрезвычайно сложно. Даже ветеран Стэн Вавринка представлялся для Джоковича более опасным соперником, ведь тот его не раз побеждал. У Хуберта таких подвигов нет и несмотря на успешное выступление в первых трех кругах текущего турнира, все же в матче против Джоковича на поляка поставят немногие. Хуркач тоже любит и умеет играть на задней линии, тут он поспорит с предстоящим соперником, но во всех остальных аспектах преимущество у серба.

Статистика личных встреч тоже не в пользу поляка. Соперники ранее играли друг с другом пять раз и во всех случаях побеждал Джокович. Встречались они и на Уимблдоне в 2019 году, тогда Новак в третьем круге одержал победу в трех сетах. Плюс у Хуркача один, он чуть дольше отдыхал после третьего круга, но это плюс относительный. Букмекеры полностью на стороне второй ракетки мира. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,05, выигрыш Хуберта оценивается коэффициентом 10,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023