Вавринка о поражении от Джоковича: «Я сейчас не на его уровне уверенности, тенниса – вообще всего»

Стэн Вавринка прокомментировал поражение от Новака Джоковича в третьем круге «Уимблдона».

Он уступил 3:6, 1:6, 6:7(5).

– Как я и ожидал, это был тяжелый матч. Новак сейчас лучший в нашем спорте. Мне тяжело с ним играть здесь, на «Уимблдоне». В итоге я вполне доволен своим выступлением. По крайней мере, я дал бой в концовке. Я играл лучше, больше концентрировался на себе.

Конечно, как я и ожидал, матч против него получился тяжелым. Я сейчас не на его уровне. Не на его уровне уверенности, тенниса – вообще всего. Сегодня я просто пытался показать свою лучшую игру.

– Вас сильно поддерживала публика. Каково это было?

– Это было здорово. Атмосфера тут невероятная. Для меня, как я уже говорил, это еще и шанс снова сыграть здесь на Центральном корте. Это всегда особенный момент, когда играешь под крышей, когда играешь вечерний матч против Новака. Это точно было нечто особенное.

Повторюсь, в конце я играл лучше. Мне правда понравилось – и игра, и атмосфера. Я мог бы лучше провести концовку тай-брейка, но допустил две ошибки подряд. Да, это был не лучший момент.

Тем не менее, для меня это был позитивный турнир.

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